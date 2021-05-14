Оплата проезда по лицу в московском метро появится уже к концу этого года

Власти Москвы планируют внедрить оплату проезда в московском метрополитене уже в 2021 году. Об этом рассказал «РИА Новости» заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Сейчас, по его словам, технология Face Pay проходит тестирование на нескольких станциях метро среди сотрудников и партнёров сервиса:

«Участвуют наши сотрудники и партнеры сервиса, которые стали участниками тестовых фокус-групп. Они оставили свои биометрические данные, привязали банковскую карту, и при проходе через турникет деньги с карты списываются. Как именно всё происходит. Вы останавливаетесь у бокового правого турникета, обычно он выбирается для тестирования, система вас узнает, за полторы секунды списывает деньги с банковской карты, и вы проходите, не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего».

Он также добавил, что такой способ оплаты будет необязательным, пассажиры смогут сами выбрать каким именно способом оплатить свой проезд.

Ликсутов рассказал о запуске в метро Москвы оплаты проезда с помощью лицаhttps://t.co/6c02F5aZNG pic.twitter.com/AxjWv7LDhh — РИА Новости (@rianru) May 14, 2021

Ранее замначальника метрополитена Андрей Кичигин говорил, что внедрение такой системы «в первую очередь обеспечением безопасности поездок»: «Система распознавания лиц не знает ни фамилий, ни имен, ни других персональных данных. Проверяются только те лица, которые находятся в розыске, если человек есть в базе правоохранительных органов. Если его там нет, то и сравнивать не с чем».

При этом медиаюрист РосКомСвободы Екатерина Абашина обратила внимание на то, кто будет иметь доступ к базам данных:

«Из планов по внедрению FacePay следует, что к камерам в метро и модулю распознавания лиц будут подключены различные банки. Получается, круг лиц с доступом к городскому распознаванию лиц не ограничится правоохранительными органами».

До конца года технологию планируют внедрить абсолютно на всех станциях московского метрополитена. Аналогичный способ оплаты по лицу недавно был запущен на кассах сети магазинов «Перекресток». В 52 магазинах столицы посетители теперь могут расплачиваться одним взглядом. Однако юристы не рекомендуют пользоваться таким способом оплаты товаров и предупреждают о рисках, которыми это сопряжено.



В феврале этого года «Московский метрополитен» рассказал о планах установить в вагонах метро специальные мультимедийные экраны с камерами, которые смогут распознавать быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания».



Напомним, что в прошлом году мы провели расследование об утечках данных с московских камер с функцией распознавания лиц. Волонтёр РосКомСвободы смогла приобрести на чёрном рынке “пробив себя” по базам данных московских камер, доступ к которым имеют только МВД и столичный Департамент Информационных Технологий.



После чего мы обратились в суд и в результате Следственное управление смогло вычислить личность двух полицейских, причастных к пробиву и завело в отношении них уголовные дела. В апреле этого года состоялось судебное заседание по делу, где суд признал полицейских виновными в нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения, однако прекратил уголовное производство, ограничившись штрафами в размере 10 и 20 тысяч рублей.