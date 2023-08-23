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Новости
23 August 2023

Правительство займётся отбором сотрудников с помощью ИИ

На первом этапе в эксперименте примут участие Минцифры, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин, для чего создается универсальная платформа «Госкадры», на которой ведомства будут размещать вакансии, а соискатели — откликаться на них и оставлять свои резюме.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / PNGWing / FreePik / Canva

Российский кабмин с 1 сентября проведёт эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью искусственного интеллекта (ИИ). На первом этапе к нему подключатся Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэкономики и подведомственные им организации. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на постановление Минцифры.

Реализован весь процесс будет при помощи новой платформы «Государственные кадры», которая будет построена на базе «Гостеха». Но это будет не самостоятельная платформа, и после запуска «Госкадры» интегрируют в состав более масштабной Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы (ЕИСУКС), заявил изданию представитель Минцифры. Эта система функционирует в настоящее время.

Через нее можно откликаться на вакансии, размещать резюме, проходить обучающие курсы, пояснили в Минцифры. Платформа должна помочь отследить потребности в кадровом обеспечении, выбрать кандидатов, поставить задачи, оценить их эффективность.

Эксперимент продлится до 1 ноября 2024 года. Его целью названа апробация методов осуществления кадровой работы с использованием информационно-коммуникационных технологий. Согласно проекту постановления, к 2030 году нужно создать новую информационную HR-систему развития госслужащих, предусматривающую использование ИИ. Создание такой системы также включено в список инициатив по социально-экономическому развитию до 2030 года, утвержденный Правительством еще в октябре 2021-го.

Минцифры искусственный интеллект эксперимент Правительство России вакансии кабмин ИИ

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