Нужна юр.помощь?
Новости
8 November 2022

Минцифры попросило госкомпании и банки отчитаться об использовании VPN

Отчёт должны предоставить: «Роскосмос», «Ростех», «Газпром», «Ростелеком», Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, Россельхозбанк и другие; эксперты полагают, что такой сбор информации может быть связан с волной блокировок VPN-протоколов.
Фото: Rafael Henrique. KeystonePressAgency

Минцифры потребовало от ряда госкомпаний, госкорпораций и крупных банков отчитаться об использовании VPN-сервисов. Письмо министерства есть в распоряжении «Ведомостей», представитель Минцифры подтвердил его подлинность.

Отчёт должны предоставить:

  • «Роскосмос»,
  • «Ростех»,
  • «Газпром»,
  • «Ростелеком»,
  • Сбербанк,
  • ВТБ,
  • Промсвязьбанк,
  • Газпромбанк,
  • «Открытие»,
  • Альфа-банк,
  • Россельхозбанк,
  • Райффайзенбанк,
  • Росбанк,
  • Совкомбанк.

В Минцифре отмечают, что такие исследования проводятся регулярно для того, чтобы собрать актуальные данные об используемых российскими компаниями протоколах, технологиях и сервисах VPN. Это поможет снизить санкционные риски и сформировать план действий на случай приостановки работы этих сервисов на территории России.

Эксперты считают, что проверка, в первую очередь, направлена на понимание общего количества каналов связи, которые требуют дополнительной защиты. Кроме того, сбор информации может быть связан с новой волной блокировок VPN-протоколов. Опрос коснулся крупных коммерческих и государственных организаций, потому что необходимо исключить ситуации, при которой блокировка VPN может нарушить работу важной инфраструктуры или госуслуг и бизнеса.

В начале ноября текущего года стало известно, о проведении Минцифры работы по изучению потребностей и особенностей использования технологий и сервисов VPN на территории РФ. Некоторые эксперты также предполагали, что это связано с намерением властей заблокировать все основные протоколы частных виртуальных сетей.

Относительно обращения министерства к госпредприятиям и банкам известный IT-специалист, создатель «Эшер II» Филипп Кулин пишет следующее:

«Сейчас Минцифры хочет ГосVPN. Это, конечно, не решение, это костыль в экосистемы огораживания и запретов. В теории это позволит иметь VPN тем, кто убедительно докажет, что для дела угодного Царю или хотя бы нейтрального.

В условиях агрессивной <спецоперации> довольно сложно вести аналитику. Как я должен оценить действия Минцифры? Да никак. Плохо то, что сейчас начнется охота за VPN. Минцифры как-то это остановит? Вообще никак. Даже поможет. Если Минцифры не сделают ГосVPN будет лучше или хуже? Да глобально никак не будет. Кому-то это поможет не из «системообразующих»? Да, конечно».

«Тема блокировки VPN опять эскалированна и судя по переходу по иерархии выше — вопрос только времени, – отдельно отметил Кулин. – Да и по жалобам с мест. VPN будут пытаться заблокировать полностью по всем известным протоколам и сервисам. Это вопрос только времени и, возможно, решимости. Последнего может не хватить».

Недавно мы рассказывали о том, как для повышения "живучести" VPN в странах, где власти активно блокируют сайты и борются с обходом блокировок, используется маскировка трафика, которая делает его для анализирующего оборудования как «обычное» интернет-поведение пользователя. Более подробно об этом можно прочитать в наших карточках.

Минцифры VPN изоляционизм банки 276-ФЗ госкомпании

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Минцифры обещает не вводить наказания за использование VPN
Роскомнадзор обещает заблокировать девять VPN-«отказников» в течение месяца
Эксперты: регламенты к закону о суверенизации Рунета невыполнимы и полны нарушений
Контролировать «послушность» VPN будет Российская академия наук
Telegram: новая жизнь после блокировки
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности