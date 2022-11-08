Минцифры попросило госкомпании и банки отчитаться об использовании VPN

Минцифры потребовало от ряда госкомпаний, госкорпораций и крупных банков отчитаться об использовании VPN-сервисов. Письмо министерства есть в распоряжении «Ведомостей», представитель Минцифры подтвердил его подлинность.

Отчёт должны предоставить:

«Роскосмос»,

«Ростех»,

«Газпром»,

«Ростелеком»,

Сбербанк,

ВТБ,

Промсвязьбанк,

Газпромбанк,

«Открытие»,

Альфа-банк,

Россельхозбанк,

Райффайзенбанк,

Росбанк,

Совкомбанк.

В Минцифре отмечают, что такие исследования проводятся регулярно для того, чтобы собрать актуальные данные об используемых российскими компаниями протоколах, технологиях и сервисах VPN. Это поможет снизить санкционные риски и сформировать план действий на случай приостановки работы этих сервисов на территории России.

Эксперты считают, что проверка, в первую очередь, направлена на понимание общего количества каналов связи, которые требуют дополнительной защиты. Кроме того, сбор информации может быть связан с новой волной блокировок VPN-протоколов. Опрос коснулся крупных коммерческих и государственных организаций, потому что необходимо исключить ситуации, при которой блокировка VPN может нарушить работу важной инфраструктуры или госуслуг и бизнеса.

В начале ноября текущего года стало известно, о проведении Минцифры работы по изучению потребностей и особенностей использования технологий и сервисов VPN на территории РФ. Некоторые эксперты также предполагали, что это связано с намерением властей заблокировать все основные протоколы частных виртуальных сетей.

Относительно обращения министерства к госпредприятиям и банкам известный IT-специалист, создатель «Эшер II» Филипп Кулин пишет следующее:

«Сейчас Минцифры хочет ГосVPN. Это, конечно, не решение, это костыль в экосистемы огораживания и запретов. В теории это позволит иметь VPN тем, кто убедительно докажет, что для дела угодного Царю или хотя бы нейтрального.



В условиях агрессивной <спецоперации> довольно сложно вести аналитику. Как я должен оценить действия Минцифры? Да никак. Плохо то, что сейчас начнется охота за VPN. Минцифры как-то это остановит? Вообще никак. Даже поможет. Если Минцифры не сделают ГосVPN будет лучше или хуже? Да глобально никак не будет. Кому-то это поможет не из «системообразующих»? Да, конечно».

«Тема блокировки VPN опять эскалированна и судя по переходу по иерархии выше — вопрос только времени, – отдельно отметил Кулин. – Да и по жалобам с мест. VPN будут пытаться заблокировать полностью по всем известным протоколам и сервисам. Это вопрос только времени и, возможно, решимости. Последнего может не хватить».

Недавно мы рассказывали о том, как для повышения "живучести" VPN в странах, где власти активно блокируют сайты и борются с обходом блокировок, используется маскировка трафика, которая делает его для анализирующего оборудования как «обычное» интернет-поведение пользователя. Более подробно об этом можно прочитать в наших карточках.