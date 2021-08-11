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11 August 2021

«Маруся», OK Live, ICQ: Утверждён новый список предустанавливаемого отечественного софта

Основные изменения: программ стало больше, к тому же российское ПО необходимо будет ставить и на гаджеты Apple – раньше эти требования на них не распространялись.

Правительство утвердило перечень российского программного обеспечения, которое должно быть предварительно установлено на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году; соответствующее распоряжение от 31.07.2021 № 2129-р опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

По словам CNews, почти половина программ в этом списке, как и ранее, созданы Mail.ru и «Яндексом», только теперь их стало еще больше. К тому же, теперь отечественный софт необходимо ставить на ПК компании Apple – раньше эти требования на них не распространялись. Новый перечень практически полностью дублирует предыдущий за некоторыми исключениями.

 

Для смартфонов и планшетов обязательны:

  • «Яндекс.Браузер»
  • Поиск «Яндекса»
  • «Яндекс.Карты»
  • «Яндекс.Диск»
  • «Почта Mail.ru»
  • ICQ
  • Голосовой ассистент «Маруся»
  • Новости Mail.ru
  • OK Live
  • «ВКонтакте»
  • «Одноклассники»
  • MirPay
  • Госуслуги
  • «МойОфис Документы»
  • Kaspersky Internet Security
  • Арр List (программы для доступа к ресурсам, включенным в перечень социально значимых отечественных интернет-сервисов).

 

Для стационарных и портативных компьютеров: «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».

 

Для «умных» телевизоров:

  • Поиск «Яндекса»
  • ОК Video (не было в предыдущем списке)
  • Wink
  • IVI
  • Первый
  • «КиноПоиск»
  • ОККО
  • More.tv
  • PREMIER
  • «Смотрим»
  • НТВ
  • START

 

Новый список, как и ныне действующий, предполагает обязательную установку отечественного ПО на четыре вида устройств – смартфоны, планшеты (для них сформирован единый перечень), а также компьютеры (десктопы и ноутбуки) и смарт-ТВ. Первоначально предполагалось, что российский софт будет необходимо устанавливать еще и на умные часы, однако в итоге власти от этой идеи отказались.

Закон об обязательной предустановке российских приложений на гаджеты или "закон против Apple" был принят в 2019 году и должен был вступить в силу в июле 2020 года, но Госдума весной прошлого года отложила вступление на 1 января уже текущего года. За нарушение данного закона должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юрлицам — до 200 тыс. руб.

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