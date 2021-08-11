«Маруся», OK Live, ICQ: Утверждён новый список предустанавливаемого отечественного софта

Правительство утвердило перечень российского программного обеспечения, которое должно быть предварительно установлено на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году; соответствующее распоряжение от 31.07.2021 № 2129-р опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.



По словам CNews, почти половина программ в этом списке, как и ранее, созданы Mail.ru и «Яндексом», только теперь их стало еще больше. К тому же, теперь отечественный софт необходимо ставить на ПК компании Apple – раньше эти требования на них не распространялись. Новый перечень практически полностью дублирует предыдущий за некоторыми исключениями.

Для смартфонов и планшетов обязательны:

«Яндекс.Браузер»

Поиск «Яндекса»

«Яндекс.Карты»

«Яндекс.Диск»

«Почта Mail.ru»

ICQ

Голосовой ассистент «Маруся»

Новости Mail.ru

OK Live

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

MirPay

Госуслуги

«МойОфис Документы»

Kaspersky Internet Security

Арр List (программы для доступа к ресурсам, включенным в перечень социально значимых отечественных интернет-сервисов).

Для стационарных и портативных компьютеров: «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».

Для «умных» телевизоров:

Поиск «Яндекса»

ОК Video (не было в предыдущем списке)

Wink

IVI

Первый

«КиноПоиск»

ОККО

More.tv

PREMIER

«Смотрим»

НТВ

START

Новый список, как и ныне действующий, предполагает обязательную установку отечественного ПО на четыре вида устройств – смартфоны, планшеты (для них сформирован единый перечень), а также компьютеры (десктопы и ноутбуки) и смарт-ТВ. Первоначально предполагалось, что российский софт будет необходимо устанавливать еще и на умные часы, однако в итоге власти от этой идеи отказались.

Закон об обязательной предустановке российских приложений на гаджеты или "закон против Apple" был принят в 2019 году и должен был вступить в силу в июле 2020 года, но Госдума весной прошлого года отложила вступление на 1 января уже текущего года. За нарушение данного закона должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юрлицам — до 200 тыс. руб.