Юристам «Роскомсвободы» удалось отменить блокировку сайта Tor Project

Суд апелляционной инстанции отменил решение №2-1-1373/2017 от 18.12.2017 Саратовского районного суда Саратовской области, на основании которого в декабре прошлого года был заблокирован сайт The Tor Project.

На заседании апелляционного суда, которое проходило в режиме онлайн, присутствовала медиаюрист «Роскомсвободы», адвокат Екатерина Абашина, которая рассказала нам его подробности. Поскольку решение Саратовского райсуда отменено, теперь, по её словам, torproject.org должны разблокировать.

«У нас была 2 ключевых довода, – уточняет Екатерина Абашина. – Первый: в 2017 году суд первой инстанции не привлёк к участию в деле The Tor Project Inc. — это безусловное основание для отмены решения, так как решение о блокировке сайта затрагивает права и обязанности его владельца».

Вторым доводом является то, что законодательство России не содержит никакого общего запрета на распространение информации, связанной с технологиями VPN, анонимайзерами и т. п. «При этом прокурор как истец письменного отзыва на жалобу не подал, устно возражал против доводов жалобы в общих чертах и лаконично. Роскомнадзор как заинтересованное лицо письменный отзыв подал (считает, что суд может признать запрещённой любую информацию и не имеет в этом никаких ограничений)», – рассказывает медиаюрист «Роскомсвободы».

Как уточняет Абашина, суд апелляционной инстанции жалобу удовлетворил, решение отменил, но направил дело на новое рассмотрение, уже с участием владельца сайта:

«Это означает, что основаниями для отмены стали процессуальные нарушения, на которые мы указали в первом доводе».

«Думаю, дело вернётся в суд первой инстанции в течение месяца, и мы продолжим там рассмотрение нашего второго довода об отсутствии каких-либо законодательных запретов на распространение информации и технологий, аналогичных Tor-у», – подытоживает медиаюрист.

UPD 20.05.2022: Заседание по делу The Tor Project назначено на 26 мая.



Пройдёт оно в Саратовском районном суде Саратовской области (пос. Дубки). Об этом сегодня пресс-служба суда уведомила медиаюриста «Роскомсвободы», адвоката Екатерину Абашину.