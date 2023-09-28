Законопроект об отмене штрафов за лайки пошёл на второй круг

Политическая партия «Новые люди» направила в правительство доработанный законопроект об отмене штрафов за лайки в социальных сетях.

Депутаты фракции предлагают дополнить ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) уточнением о том, что выражение эмоций в виде отметок в интернете не может пониматься как действие, направленное на возбуждение ненависти. «Новые люди» также предлагают добавить аналогичное примечание в ст. 20.3.3. КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС или добровольческих формирований).

В марте 2023 года партия уже направляла этот законопроект на отзыв, но правительство тогда не поддержало инициативу, сославшись на отсутствие статистики, подтверждающей наличие проблемы в правоприменении, а также на неясность формулировок.

Как сообщают «Ведомости», в новой версии эти недочёты устранены. В частности, приводится ссылка на статистику судебного департамента при Верховном суде РФ, согласно которой в 2022 году судами было рассмотрено 5442 дела по ст. 20.3.3. КоАП и 6554 дела по ст. 20.3. и 20.3.1. (статистика по ним приводится вместе).

«Уже отправили законопроект на повторное заключение — мы убеждены, инициативу нужно рассмотреть. Суть идеи в том, чтобы людей перестали штрафовать просто за клик мышкой», — заявил Владислав Даванков, один из авторов текста документа.