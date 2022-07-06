КПРФ предлагает отменить статью о внесудебной блокировке предвыборной агитации в интернете

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Николай Коломейцев, Денис Парфёнов и Юрий Синельщиков внесли в Госдуму два законопроекта, которые касаются выборов и митингов:

№158340-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части предвыборной агитации в сети „Интернет“)»;

№158351-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“ (в части уточнения порядка подготовки и проведения публичных мероприятий)».

Первым законопроектом вносятся изменения в федеральные законы №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

«Предлагаемые изменения направлены на установление судебного порядка ограничения и пресечения распространения в информационно- телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, при проведении выборов в органы государственной власти, референдума субъекта Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке.

В настоящее время избирательная комиссия субъекта РФ вправе обращаться в Роскомнадзор с требованием пресекать распространение агитационных материалов в Сети и привлечении владельцев источника распространения таких материалов к ответственности. Авторы законопроекта уверены:

«Такой упрощённый порядок ограничения и удаления агитационных материалов из информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети «Интернет», нацелен явно не на демократизацию законодательства. Лишь в судебном процессе возможно соблюдение принципов состязательности, равноправия сторон и объективного исследования представленных доказательств. Честный, справедливый, единый для всех судебный процесс — гарантия каждого гражданина от произвола и злоупотреблений».

В связи с этим, кроме внесения ряда изменений в законодательство о выборах, представители КПРФ предлагают из закон «Об информации, информацияонных технологиях и о защите информации» изъять статью 15.3-1 — «Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, и (или) агитационным материалам, изготовленным и (или) распространяемым с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах».

Поправки же касающиеся «Закона о митингах» направлены на упрощение забюрократизированных правил по предоставлению отчёта о расходовании средств, собранных для проведения мероприятия. «В этой связи законопроектом предлагается исключить из закона положения, обязывающие организаторов публичных мероприятий составлять отчет о расходовании собранных денежных средств и (или) иного имущества по форме и в сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также нормы, касающиеся проверки достоверности представленных сведений, и ответственности за нарушение указанных требований», – говорится в пояснительной записке ко кторому законопроекту.

Пакет законов, существенно ограничивающий возможность агитации в интернете, а также увеличивший штрафы за нарушение законодательства на выборах, был принят в феврале прошлого года. Перед голосованием выступили представители фракций, и все, кроме «Единой России», являющейся инициатором обоих законопроектов, раскритиковали эти нововведения. По их мнению, власти просто расчищают себе поле деятельности на время любых выборов и пытаются избавиться от конкурентов.