Отменить закон об «иноагентах» потребовали более 150 СМИ и общественных организаций

Журналисты, правозащитники, адвокаты, представители благотворительных организаций и гражданские активисты опубликовали петицию с требованием полностью отменить законодательство об «иностранных агентах». Письмо адресовано депутатам Госдумы РФ, членам Совета федерации, а также уполномоченному по правам человека России — Татьяне Москальковой.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТАhttps://t.co/pUv9pazgPl— Meduza (@meduzaproject) September 14, 2021
Авторы обращения, среди которых телеканалы «Дождь» и ТВ2, издания Meduza, It`s My City, «Медиазона», Republic, The Village, «Холода», The Insider, 7×7 и другие, считают созданные в рамках этих правовых норм реестры дискриминационными и противоречащими российскому и международному законодательству:
«Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод».
«Мы не питаем пустых иллюзий, но понимаем: бывают времена и ситуации, когда надо быть настоящими реалистами и требовать невозможного. Законодательство об „иноагентах“ должно быть полностью отменено», — говорится в заявлении подписавшихся.
Под петицией подписались уже более 150 НКО, СМИ и благотворительных организаций.
9 лет, с момента принятия первой версии законодательства об «иноагентах» в июне 2012 года, мы слышим постоянные обещания власти присмотреться к этому законодательству и скорректировать правоприменение. И мы видим, как в результате этих пересмотров законодательство только ужесточается и расширяется: теперь оно распространяется не только на некоммерческие организации, но и на СМИ; требует не только отчетности и маркировки, но и вводит прямые запреты. Наконец, это законодательство касается уже не только организаций, но и людей: сегодня «иноагентом» может стать буквально каждый.
Разумно предполагать, что на этом «иноагентский» каток не остановится, и вслед за гражданскими организациями и СМИ в «иноагенты» начнут записывать просветителей, благотворителей, культурные институции – иначе говоря, любые инициативы, опирающиеся в своей работе на общество, а не на власть. Мы не питаем пустых иллюзий, но понимаем – бывают времена и ситуации, когда надо быть настоящими реалистами и требовать невозможного: законодательство об «иноагентах» должно быть полностью отменено.
«РосКомСвобода» поддерживает авторов обращения и призывает подписать петицию всех тех, кто разделяет выдвигаемые ими требования.
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