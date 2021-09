Отменить закон об «иноагентах» потребовали более 150 СМИ и общественных организаций

Журналисты, правозащитники, адвокаты, представители благотворительных организаций и гражданские активисты опубликовали петицию с требованием полностью отменить законодательство об «иностранных агентах». Письмо адресовано депутатам Госдумы РФ, членам Совета федерации, а также уполномоченному по правам человека России — Татьяне Москальковой.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТАhttps://t.co/pUv9pazgPl — Meduza (@meduzaproject) September 14, 2021

Авторы обращения, среди которых телеканалы «Дождь» и ТВ2, издания Meduza, It`s My City, «Медиазона», Republic, The Village, «Холода», The Insider, 7×7 и другие, считают созданные в рамках этих правовых норм реестры дискриминационными и противоречащими российскому и международному законодательству:

«Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод».

«Мы не питаем пустых иллюзий, но понимаем: бывают времена и ситуации, когда надо быть настоящими реалистами и требовать невозможного. Законодательство об „иноагентах“ должно быть полностью отменено», — говорится в заявлении подписавшихся.

Мы видим, к чему в реальности приводит попадание в реестр «иноагентов»:

Многие организации вынуждены прекратить работу и ликвидироваться. Остальные находятся под постоянным риском проверок и принудительной ликвидации. Правила постоянно ужесточаются и сформулированы так, что полностью соответствовать им в принципе невозможно;

Над иноагентами постоянно висит дамоклов меч уголовной ответственности от штрафов до лишения свободы до пяти лет, и первый такой приговор уже вынесен этим летом;

Малейшие нарушения правил (будь то требования к отчетности, которые не могут однозначно истолковать даже специалисты Минюста, или к маркировке материалов) приводят к многомиллионным штрафам и банкротству организаций;

СМИ теряют рекламодателей и источники информации;

На деятельность НКО накладывается все больше ограничений: например, запрет выдвигать кандидатов в Общественные наблюдательные комиссии и проводить антикоррупционные экспертизы. Они ограничены в организации публичных мероприятий;

Так называемые физические лица — «иностранные агенты» обязаны сопровождать каждое свое высказывание (включая комментарии в соцсетях) специальным уведомлением и отчитываться не только о своих доходах, но и о каждом потраченном рубле. Это беспрецедентное вторжение в частную жизнь. Такие требования невозможно оправдать ничем: это неприкрытое издевательство над людьми и их человеческим достоинством;

В результате ущемляются права всех граждан России. У них сокращается доступ к независимым источникам информации. Все слабее становятся организации, которые помогают людям в беде.

Под петицией подписались уже более 150 НКО, СМИ и благотворительных организаций.

9 лет, с момента принятия первой версии законодательства об «иноагентах» в июне 2012 года, мы слышим постоянные обещания власти присмотреться к этому законодательству и скорректировать правоприменение. И мы видим, как в результате этих пересмотров законодательство только ужесточается и расширяется: теперь оно распространяется не только на некоммерческие организации, но и на СМИ; требует не только отчетности и маркировки, но и вводит прямые запреты. Наконец, это законодательство касается уже не только организаций, но и людей: сегодня «иноагентом» может стать буквально каждый.

Разумно предполагать, что на этом «иноагентский» каток не остановится, и вслед за гражданскими организациями и СМИ в «иноагенты» начнут записывать просветителей, благотворителей, культурные институции – иначе говоря, любые инициативы, опирающиеся в своей работе на общество, а не на власть. Мы не питаем пустых иллюзий, но понимаем – бывают времена и ситуации, когда надо быть настоящими реалистами и требовать невозможного: законодательство об «иноагентах» должно быть полностью отменено.

«РосКомСвобода» поддерживает авторов обращения и призывает подписать петицию всех тех, кто разделяет выдвигаемые ими требования.