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May 31, 2021, 1:50 p.m.

Фанат SpaceX создал сервис для наблюдения за спутниками Starlink

Пользователю необходимо или выбрать ближайший заданный в сервисе город, или ввести свои координаты, после чего ему покажут, когда именно в ближайшие 5 дней будет наилучшая видимость спутников, а когда — средняя или плохая.

В последнее время становится всё больше людей, которым повезло наблюдать пролетающие над их регионами группы спутников SpaceX, выведенные на орбиту для разворачивания глобальной спутниковой Starlink. Но недавно один энтузиаст взял на себя задачу создания онлайн-сервиса, с помощью которого можно узнать — когда цепочка огней в следующий раз пролетит над вами.

 

Фанат детища Илона Маска создал сайт Find Starlink, на котором можно выбрать ближайший к вашему региону город из предложенного списка, либо ввести координаты, после чего сервис покажет, когда именно в ближайшие 5 дней будет наилучшая видимость спутников, а в какие средняя и «не очень».

Автор проекта отдельно отмечает, что «наилучшие результаты показываются в течение 4-5 дней после выхода новой группы спутников в космос». Связано это с тем, что уже спустя неделю они меньше отражают свет, из-за чего их гораздо сложнее отследить.

Сервис при этом предупреждает, что выдаваемые им тайминги «не могут быть точны на сто процентов, поскольку орбита спутников меняется часто и без предупреждения».

Как сообщил Business Insider создатель сайта, трекер Find Starlink впервые был запущен два года назад. Он сделал трекер для себя, своего брата и друга, поскольку они жили в разных частях света. С ростом популярности "космического интернета от Маска", создатель сервиса решил сделать его публичным. За первые пять дней с момента «опубличивания» Find Starlink получил как минимум полмиллиона запросов.

 

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