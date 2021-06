Фанат SpaceX создал сервис для наблюдения за спутниками Starlink

В последнее время становится всё больше людей, которым повезло наблюдать пролетающие над их регионами группы спутников SpaceX, выведенные на орбиту для разворачивания глобальной спутниковой Starlink. Но недавно один энтузиаст взял на себя задачу создания онлайн-сервиса, с помощью которого можно узнать — когда цепочка огней в следующий раз пролетит над вами.

"I saw some unbelievable images of the Starlink train from the first Starlink launch, and wanted to see it with my own eyes," said the creator of Find Starlink. https://t.co/rnOaWTWGgl