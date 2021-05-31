Фанат SpaceX создал сервис для наблюдения за спутниками Starlink

В последнее время становится всё больше людей, которым повезло наблюдать пролетающие над их регионами группы спутников SpaceX, выведенные на орбиту для разворачивания глобальной спутниковой Starlink. Но недавно один энтузиаст взял на себя задачу создания онлайн-сервиса, с помощью которого можно узнать — когда цепочка огней в следующий раз пролетит над вами.

"I saw some unbelievable images of the Starlink train from the first Starlink launch, and wanted to see it with my own eyes," said the creator of Find Starlink. https://t.co/rnOaWTWGgl — Tech Insider (@TechInsider) May 29, 2021

Фанат детища Илона Маска создал сайт Find Starlink, на котором можно выбрать ближайший к вашему региону город из предложенного списка, либо ввести координаты, после чего сервис покажет, когда именно в ближайшие 5 дней будет наилучшая видимость спутников, а в какие средняя и «не очень».

Создан сервис, показывающий, когда спутники Starlink будут пролетать над вашим городом. Полезно, если хочется выбраться за город и посмотреть на них своими глазами:https://t.co/VkNVGaCRPJ#starlink #spacex #илонмаск pic.twitter.com/xnswKVHmlM — Типичный программист (@tproger) May 31, 2021

Автор проекта отдельно отмечает, что «наилучшие результаты показываются в течение 4-5 дней после выхода новой группы спутников в космос». Связано это с тем, что уже спустя неделю они меньше отражают свет, из-за чего их гораздо сложнее отследить.

Сервис при этом предупреждает, что выдаваемые им тайминги «не могут быть точны на сто процентов, поскольку орбита спутников меняется часто и без предупреждения».

Как сообщил Business Insider создатель сайта, трекер Find Starlink впервые был запущен два года назад. Он сделал трекер для себя, своего брата и друга, поскольку они жили в разных частях света. С ростом популярности "космического интернета от Маска", создатель сервиса решил сделать его публичным. За первые пять дней с момента «опубличивания» Find Starlink получил как минимум полмиллиона запросов.