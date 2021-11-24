Иностранные стриминговые сервисы заплатят российским операторам связи

Минцифры совместно с отраслью разработало «дорожную карту» по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли в РФ. В документ войдет десять инициатив, с которыми ознакомился «Ъ».

В частности, предлагается создать механизм финансирования зарубежными интернет-компаниями развития инфраструктуры связи в России и ввести для иностранных ОТТ–компаний (технология передачи видео через интернет) платеж за трафик, «который они направляют на абонентов российских операторов».

То есть иностранные стриминговые сервисы, к которым, в частности, относится YouTube, и онлайн-кинотеатры должны будут платить отечественным операторам связи за использование их трафика, поскольку, по мнению авторов документа, те находятся в тяжелом положении из-за роста трафика и не имеют достаточных источников финансирования для модернизации сетей.

В компании «Ростелеком» изданию сообщили, что за последние пять лет общий трафик в России вырос в шесть раз. Новый скачок вызвала пандемия коронавируса. В «Ростелекоме» отметили, что меры государственной поддержки важны для повышения мощности и развития сетей. Глава компании Михаил Осеевский ранее не раз предлагал ввести для зарубежных компаний плату в размере 1,2% годового оборота. Деньги планировали направить для устранения цифрового неравенства.

Директор практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ Денис Черноок считает, что при введении такой меры OTT-компаниям нужно будет дать новые льготы. Правда, какие — он не уточнил.



По данным «Ъ», часть специалистов уверены, что в таком случае зарубежные компании просто уйдут с российского рынка. Кроме того, не исключено, что после этого товары и услуги в интернете подорожают.



Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян уверен, что если новую практику начнут использовать в отношении YouTube, то Google сразу введет плату за использование серверов GGC (Google Global Cache — программно-аппаратный комплекс, ускоряющий загрузку видео при работе с сервисами Google) внутри сетей операторов.