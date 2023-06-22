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22 June 2023

Минцифры хочет обязать операторов связи блокировать запрещенные сайты

Сейчас эта ответственность лежит на Роскомнадзоре — от него операторы получают списки с ресурсами, к которым необходимо ограничить доступ, но если оператор разместил на своих сетях ТСПУ, то самостоятельно блокировками он может не заниматься.

Министерство цифрового развития намерено «делегировать» операторам блокировку запрещенных в России интернет-ресурсов. Согласно действующим нормам, этим должен заниматься Роскомнадзор. Надзорное ведомство рассылает списки подлежащих блокировке IP и доменов.

Закон «о суверенном интернете», принятый в 2019 году, обязывает операторов предоставлять РКН доступ к своим сетям, на которые сотрудники устанавливают технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Таким образом, с помощью технологии Deep Packet inspection (DPI), ведомство фильтрует трафик и блокирует ресурсы. 

До настоящего момента установка ТСПУ освобождала операторов от необходимости блокировать сайты из реестра запрещенных ресурсов, который РКН ведёт с 2012 года.

Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян уверен, что инициатива Минцифры внесёт в деятельность операторов новые риски — вплоть до уголовного преследования:

«Закон «о суверенном интернете» снимает ответственность за неблокировку провайдерами лишь в случае нереестровой блокировки, проводимой в рамках централизованного управления адресацией и маршрутизацией с помощью ТСПУ. Так блокировалось «Умное голосование», замедлялся Twitter и сейчас начались эксперименты по блокировке VPN».

За предоставление доступа к запрещенным интернет-ресурсам операторам сегодня грозят штрафы от 500 тысяч до 1 млн рублей. Должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил установки и эксплуатации ТСПУ.

Минцифры 149-ФЗ Роскомнадзор 139-ФЗ 90-ФЗ DPI ТСПУ блокировки

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