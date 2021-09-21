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21 сентября 2021

Генпрокуратура пообещала наказывать за призывы к беспорядкам

Ведомство предлагает не только ограничивать распространение запрещённой информации, но и преследовать конкретных лиц.

Генпрокуратура будет настаивать на уголовной и административной ответственности для тех, кто призывает к массовым беспорядкам, передают «Ведомости» заявление замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму Алексея Жафярова.

 

«Мы будем добиваться привлечения к ответственности тех, кто допускал эти нарушения, и не только ограничивать незаконное распространение информации, но и привлекать к ответственности вполне конкретных виновных лиц», — сказал чиновник.

 

По его словам, такие действия образуют составы как административных правонарушений, так и уголовных преступлений. Кроме того, надзорное ведомство «принципиально реагирует на вбросы заведомо недостоверной информации, в том числе в ходе прошедшего голосования, и призывам к массовым беспорядкам», а также ограничивает доступ к ним. Жафяров также напомнил, что ранее по представлению прокуратуры Москвы Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту размещения в призывов к массовым беспорядкам в одном из telegram-каналов.

Напомним, 17 сентября Басманный районный суд Москвы заключил под стражу до 14 ноября создателя telegram-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова, а также еще трёх человек по обвинению в склонении и вовлечении в организацию и участие в массовых беспорядках (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ). СК утверждает, что обвиняемые планировали «психологически воздействовать» и «идейно обрабатывать» аудиторию в дни голосования.
свобода слова Генпрокуратура telegram-каналы

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