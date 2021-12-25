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25 December 2021

Сайт «ОВД-Инфо» заблокирован по решению подмосковного суда

Сам проект заявляет, что Роскомнадзор не присылал никаких уведомлений, поэтому причина блокировки им до сих пор неизвестна; мы собрали в статье реакцию Сети на этот акт цензуры.

Роскомнадзор по решению Луховицкого районного суда Московской области заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Об этом сообщил сам проект, а также пользователи.

В своём Telegram-канале и соцсетях проект изложил хронологию событий:

«13 декабря нам на электронную почту прислали письмо (без адресата) с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру в 10 утра следующего дня.

14 декабря наш адвокат явилась в прокуратуру, однако ей не объяснили суть претензий;

15 декабря материалы передали в суд, не сообщив об этом нам;

20 декабря суд вынес решение о блокировке ovdinfo.org».

Как следует из карточки суда, инициатором блокировки выступил Луховицкий городской прокурор. Текста решения не опубликовано.

Поскольку при заходе на сайт не появляется заглушки, блокировка может касаться какой-то отдельной или нескольких ссылок, а не самого сайта, и ограничение доступа происходит по HTTPS.

 

Судя по реакции коллег и пользователей, это событие не стало для них неожиданностью, однако расправа над свободными интернет-проектами не могло не вызвать у них возмущения:

«Наступление реакции продолжается, нет сомнений, что и блокировки под самыми разными предлогами продолжатся», — рассуждает главред «Медиазоны» Сергей Смирнов.

 

 

«Роскомнадзор заблокировал сайт „ОВД-Инфо“. По решению суда. На который „ОВД-Инфо“ никто не позвал, как это водится в правовом государстве. А зачем? Мешались бы под ногами», — с грустной иронией отмечает проект «Цифровое Средневековье».

 

 

«Сайт „ОВД-Инфо“ заблокировали — по непонятным пока причинам и основаниям, — пишет главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев. — До этого их признали иноагентами. Главная задача сайта и организации — бороться за права тех, кого задерживают во время акций протеста. Интересно, что и протестов-то уже нет никаких и не предвидится (разве что против QR-кодов), а вот все равно заблокировали».

 

 

«Всех с Рождеством! <неприятность> Не выключайте VPN, подписывайтесь на телеграм и другие соцсети „ОВД-Инфо“», — рекомендует корреспондент «Медиазоны» Егор Сковорода.

 

 

«Процесс, который привёл к блокировке „ОВД-Инфо“ — яркий пример судопроизводства и правосудия в России», — считает журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

 

 

«Роскомсвобода» выражает поддержку проекту «ОВД-Инфо» и считает недопустимой цензуру, применяемую по отношению к тем, кто защищает права человека и свободу слова в России.

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