Сайт «ОВД-Инфо» заблокирован по решению подмосковного суда

Роскомнадзор по решению Луховицкого районного суда Московской области заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Об этом сообщил сам проект, а также пользователи.

В своём Telegram-канале и соцсетях проект изложил хронологию событий:

«13 декабря нам на электронную почту прислали письмо (без адресата) с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру в 10 утра следующего дня.



14 декабря наш адвокат явилась в прокуратуру, однако ей не объяснили суть претензий;



15 декабря материалы передали в суд, не сообщив об этом нам;



20 декабря суд вынес решение о блокировке ovdinfo.org».

Как следует из карточки суда, инициатором блокировки выступил Луховицкий городской прокурор. Текста решения не опубликовано.

Поскольку при заходе на сайт не появляется заглушки, блокировка может касаться какой-то отдельной или нескольких ссылок, а не самого сайта, и ограничение доступа происходит по HTTPS.

Судя по реакции коллег и пользователей, это событие не стало для них неожиданностью, однако расправа над свободными интернет-проектами не могло не вызвать у них возмущения:

«Наступление реакции продолжается, нет сомнений, что и блокировки под самыми разными предлогами продолжатся», — рассуждает главред «Медиазоны» Сергей Смирнов.

😡🤬😡🤬😡🤬

ОВД Инфо одно из лучших явлений в нашей стране, возникшее в противовес произволу.

Когда со мной случилась беда, именно они оперативно поддержали и помогли.

Ребята всегда действуют по закону и помогают пострадавшим от произвола узнать свои права и получить адвоката. https://t.co/z6nJHTCxqx — Constantine (@CKonovalov) December 25, 2021

«Роскомнадзор заблокировал сайт „ОВД-Инфо“. По решению суда. На который „ОВД-Инфо“ никто не позвал, как это водится в правовом государстве. А зачем? Мешались бы под ногами», — с грустной иронией отмечает проект «Цифровое Средневековье».

Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-инфо». Официальная причина неизвестна. Неофициальную - мы все понимаем.

Теперь о вашем задержании узнает примерно никто. Вашим адвокатом будет примерно никто.



Я даже боюсь представить, что будет в 2024 году, если в 2021 уже ничего не осталось — GONCHAROV_K (@Goncharov_k) December 25, 2021

«Сайт „ОВД-Инфо“ заблокировали — по непонятным пока причинам и основаниям, — пишет главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев. — До этого их признали иноагентами. Главная задача сайта и организации — бороться за права тех, кого задерживают во время акций протеста. Интересно, что и протестов-то уже нет никаких и не предвидится (разве что против QR-кодов), а вот все равно заблокировали».

Власть в России - это кучка идиотов, которая не умеет управлять страной, но научилась блокировать сайты. Разблокируйте овд-инфо, уроды — Vasily Polonsky (@vasily_polonsky) December 25, 2021

«Всех с Рождеством! <неприятность> Не выключайте VPN, подписывайтесь на телеграм и другие соцсети „ОВД-Инфо“», — рекомендует корреспондент «Медиазоны» Егор Сковорода.

❗️Роскомнадзор по решению суда заблокировал сайт «ОВД-Инфо».



Официальный повод неизвестен, но настоящая причина всем понятна. Так сейчас в России поступают с теми, кто защищает права людей. — Андрей Пивоваров (@brewerov) December 25, 2021

«Процесс, который привёл к блокировке „ОВД-Инфо“ — яркий пример судопроизводства и правосудия в России», — считает журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта ОВД-Инфо.



«На данный момент мы не получили уведомление Роскомнадзора и не знаем причину блокировки», — говорится в заявлении проекта.



В сентябре «ОВД-инфо» включили в реестр иноагентов. pic.twitter.com/qPjUZ3ouS0 — Лентач (@oldLentach) December 25, 2021

«Роскомсвобода» выражает поддержку проекту «ОВД-Инфо» и считает недопустимой цензуру, применяемую по отношению к тем, кто защищает права человека и свободу слова в России.