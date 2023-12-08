Законопроект о запрете трэш-стримов внесён в Госдуму

Группа сенаторов и депутатов, куда входят Александр Хинштейн, Андрей Метелев, Василий Пискарёв, Ирина Яровая, Пётр Толстой, Андрей Клишас и другие, внесла в Госдуму пакет законопроектов о запрете распространения фото- и видео с изображением жестокости, в том числе — так называемых «треш-стримов». Нарушителям грозит штраф до 700 тыс. руб. Соцсети обязаны будут вести мониторинг и выявлять такие материалы.



Законопроект №506240-8 вносит изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации.



Документ №506241-8 вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.



Законопроектом №506252-8 вносятся поравки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В пояснительной записке к последнему документу отмечается:

«Видеозаписи резонансных трансляций могут собирать миллионы просмотров. Формируя популярность у авторов, они открывают им дорогу на первые полосы СМИ и на федеральные телеканалы, которые периодически показывают в новостях фрагменты таких трансляций, а их организаторов приглашают на теледебаты и ток-шоу, причем в ряде случаев за гонорар. Действующее законодательство не содержит в себе работающих механизмов, позволяющих бороться с распространением треш-стримов: возбудить уголовное дело, если не совершено тяжкое или особо тяжкое преступление, порой невозможно, а когда преступление совершено — становится уже поздно. Также имеющаяся уголовная и административная ответственность не имеют профилактической значимости, поскольку, как правило, ответственность за деяние значительно ниже полученного за счет популярности эффекта».

«Можно констатировать, что распространение в информационно- телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», фото- или видеоматериалов с изображением деяний, совершенных с жестокостью, садизмом, издевательством, ведет к искажению нравственных норм и ценностных ориентиров, превращает «чёрное» в «белое», уродливое - в привлекательное. В глазах части общества, прежде всего, молодёжи, жестокость и издевательства из маргинальных, порицаемых явлений превращаются не только в допустимые, но и в прибыльные, дающие шанс «проснуться знаменитым», как следствие - приобретают все новых адептов. Законопроектом предлагается лишить авторов данных материалов, так называемых «треш-стримеров», аудитории и возможности продолжать деятельность с целью заработка», – говорят авторы документа.



В своём Telegram-канале депуат Хинштейн отметил в числе основных положений предложенного проекта закона:



• административную ответственность (в виде штрафов до 700 тыс. руб. и конфискации имущества) для треш-стримеров;

• факт ведения треш-стрима будет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса;

• суд сможет накладывать запрет на ведение деятельности (в том числе пользование интернетом);

• приводятся основания для блокировки «треш-контента» в интернете;

• социальные сети обязаны будут мониторить такой контент и удалять.



Треш-стрим — вид прямого эфира, ведущий которого совершает провокационные действия, чаще всего с целью получения денежного вознаграждения от зрителей. Артем Метелев еще в 2022 году предлагал создать реестр треш-стримеров, попадание в который означало бы их блокировку в соцсетях и принудительное отключение от сети.