Отключённая от Сети Палестина: как Израиль глушит интернет в Газе

С 9 октября связь в секторе Газа была практически полностью прервана в результате комбинации отключений, затронувших 15 из 19 интернет-провайдеров, что привело к резкому падению интернет-трафика на 80%. Целые регионы были отключены, что обеспечило прикрытие для нарушений прав человека, а масштабные отключения привели к тому, что двум миллионам людей некуда обратиться в поисках связи и интернета.

Нынешние атаки на инфраструктуру в Газе повторяют события 2008, 2011, 2014 и 2021 годов, в течение которых израильские военные неоднократно атаковали жизненно важную гражданскую интернет-инфраструктуру или прекращали поставки электроэнергии и топлива, что приводило к отключению Интернета и перебоям в телекоммуникациях. Например, 12 мая 2021 года израильские военные разбомбили башню Аль-Джаухара, в результате чего пострадала телекоммуникационная инфраструктура, расположенная в этом здании. Три дня спустя была разрушена башня Аль-Джалаа, в которой расположены офисы некоторых телекоммуникационных провайдеров и медиа-организаций, включая Associated Press и Al Jazeera. Это также привело к перебоям в подаче электроэнергии, что ещё больше нарушило возможности подключения.

Влияние разрушений или повреждений телекоммуникационной и интернет-инфраструктуры усугубляется тем, что палестинцы не имеют собственной независимой ИКТ-инфраструктуры. В соответствии с Соглашениями в Осло, палестинцам предоставлено «право строить и эксплуатировать отдельные и независимые системы и инфраструктуры связи, включая телекоммуникационные сети, телевизионную сеть и радиосеть». Однако с момента подписания соглашения в 1995 г. никакой независимой палестинской ИКТ-инфраструктуре не позволили развиться.

Карта интернет-провайдеров Палестины

Источник: Access Now

Единственный оптоволоконный кабель, соединяющий Газу с глобальной сетью Интернет, проходит через Израиль, что делает её инфраструктурно зависимой от Израиля. Израильские власти контролируют электромагнитную сферу и ограничивают использование частот палестинскими операторами. Они также сохраняют полный контроль над импортом необходимого оборудования и технологий на Западный берег и в сектор Газа. Вследствие израильской военной блокады Газы, действующей с 2007 года, туда разрешен ввоз только материалов для гражданского использования, а любой ввоз оборудования и строительных материалов должен быть одобрен Министерством обороны Израиля. В результате, некоторым видам необходимого оборудования было отказано во ввозе по причине «двойного назначения», а интернет-провайдеры, работающие в Газе, не могут модернизировать свои службы. На сегодняшний день жители Газы всё ещё пользуются мобильными сетями 2G. На Западном берегу реки Иордан мобильные сети 3G были разрешены палестинским компаниям в 2018 году, после 12 лет переговоров с Израилем.





Начиная с 9 октября, израильская бомбардировочная кампания нанесла удар по сетевым установкам и вывела из строя две из трёх основных линий мобильной связи, соединяющих Газу с внешним миром. В репортажах с места событий также сообщается, что целенаправленные авиаудары по телекоммуникационным офисам и инфраструктуре были нанесены в тот же день, что фактически вывело из строя многих интернет-провайдеров.

Доказательства о том, что перебои в работе сети по всей территории Газы стали результатом сочетания прямых атак на гражданскую телекоммуникационную инфраструктуру (включая вышки сотовой связи, оптоволоконные кабели и офисы интернет-провайдеров), ограничения доступа к электроэнергии (путем атак на инфраструктуру, отказа в обслуживании и блокирования поставок топлива, необходимого для работы генераторов) и технических нарушений в работе телекоммуникационных служб.

Полное отключение Интернета 9 октября, который был постепенно восстановлен через 36 часов, было преднамеренным. 23 октября Министерство связи Израиля обновило пресс-релиз, в котором признало наличие планов «отключения сотовой связи и интернет-услуг в Газе» и изложило подробные меры по обеспечению стабильной работы телекоммуникаций в Израиле, особенно в поселениях, расположенных вблизи границы с Газой.

