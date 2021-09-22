Политологи призвали Памфилову не мешать им изучать итоги выборов

ЦИК России создала серьёзные препятствия для анализа электоральной статистики, заявили в открытом письме «избиратели, политологи, политики и представители общественности». По их словам, ранее любые данные об итогах голосования можно было скачать с сайта ЦИК в формате excel, либо скопировать данные в excel-таблицу со страницы в HTML-формате. Теперь это невозможно. Получается, данные доступны для просмотра, но не доступны для компьютерной обработки.

Напомним, 19 сентября специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин заметил, что ЦИК поставила систему, которая не позволяет автоматически копировать данные о результатах голосования. Он обратил внимание, что, если попытаться скопировать данные со страницы, вместо чисел будут «странные буквы». В ЦИК же обосновали использование системы защитой от «беспрецедентных атак». Однако, по мнению технического специалиста «Роскомсвободы» Вадима Мисбаха-Соловьёва, эта система бесполезна.

«"Защита" обходится, например, распечатыванием страницы в формате PDF, из которой дальше можно вытащить уже обычный текст. Так что вся работа проделана зря. А вот парсингу система действительно мешает. Но если ЦИК это не нравится, можно было бы сделать API (специальный интерфейс для запроса и получения данных), что позволило бы значительно снизить нагрузку на сервер», — комментирует он.

Авторы и подписанты письма говорят, что возможность скачать данные позволяет быстро делать анализ электоральной статистики, необходимый как для выявления ошибок в итоговых протоколах избирательных комиссий, так и для политологических исследований. Недоступность же данных наносит серьёзный удар по политологической науке, по практической работе, связанной с анализом прошедших выборов, их представлением в СМИ и подготовкой к новым выборам.

«Кроме всего прочего, следует учитывать, что любые попытки затруднить исследования в области электоральной статистики могут трактоваться мировой научной общественностью исключительно как стремление скрыть следы фальсификаций», — следует из письма.

Исследователи просят Эллу Памфилову не мешать изучать российские выборы и «принять меры для восстановления возможности работы с электоральной статистикой на уровне XXI века». В числе подписантов — политолог Екатерина Шульман и сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.