Параллельный импорт станет ненаказуемым

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым намерено «закрыть» вопрос ответственности бизнеса за параллельный импорт. Об этом сообщает «Ъ», а соответствующий документ размещён на сайте парламента.

Напомним, ввоз товаров без разрешения правообладателя и в обход официальных дистрибуторов был легализован в начале мая текущего года, когда Минпромторг опубликовал список продукции, для которой отменяется запрет на параллельный импорт — это около 50 категорий товаров, в числе которых есть много электроники, например, консоли Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.

Инициатива Правительства направлена на то, чтобы защитить бизнес в случае, если правообладатель рассмотрит в параллельном импорте своих товаров нарушение прав и решит подать в суд. Незаконное использование товарного знака грозит штрафом до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции, а нелегальное использование промышленных образцов и изобретений — тюремным сроком до пяти лет. Предложенный Минэкономики законопроект исключит подобные риски и «закроет» вопрос ответственности бизнеса за параллельный импорт.

Закон, если его примут, предоставит повышенные гарантии будущим импортёрам и застрахует их от ответственности, заявила адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. Однако по её словам, проект необходимо доработать, включив в него условия, при которых гарантии прекратят своё действие.