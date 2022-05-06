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6 May 2022

В список «параллельного импорта» вошли Xbox, PlayStation, часы Apple и телевизоры Samsung

Минпромторг утвердил перечень товаров, разрешённых для ввоза в Россию без разрешения правообладателя.
Фото: sostav.ru

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта — ввоза в страну без разрешения правообладателя, через дилеров.

Список состоит из 20 страниц, всего в нём 96 пунктов. В него вошёл широкий спектр товаров — от музыкальных инструментов до ядерных реакторов.

 

 

Российское правительство легализовало параллельный импорт в конце марта текущего года.

В составленный Минпромторгом перечень продукции в итоге вошло множество товаров, среди них:

  • ядерные реакторы;
  • музыкальные инструменты;
  • часы Apple;
  • телевизоры Samsung;
  • автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley;
  • двигатели для Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen;
  • бытовая техника Electrolux, Siemens и Dyson;
  • игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo.

 

Цель параллельного импорта — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, говорил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. До этого было нельзя легально продавать в России такой товар без согласия владельца лицензии. Параллельный импорт, как говорили власти РФ, позволит гарантировать поставки товаров в страну.

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