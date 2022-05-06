В список «параллельного импорта» вошли Xbox, PlayStation, часы Apple и телевизоры Samsung

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта — ввоза в страну без разрешения правообладателя, через дилеров.

Список состоит из 20 страниц, всего в нём 96 пунктов. В него вошёл широкий спектр товаров — от музыкальных инструментов до ядерных реакторов.

Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в Россию — ввоза продукции без согласия правообладателя, через дилеров.



В список вошли ядерные реакторы, часы Apple, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendohttps://t.co/M6ghfv16a8 — TJ (@tjournal) May 6, 2022

Российское правительство легализовало параллельный импорт в конце марта текущего года.

В составленный Минпромторгом перечень продукции в итоге вошло множество товаров, среди них:

ядерные реакторы;

музыкальные инструменты;

часы Apple;

телевизоры Samsung;

автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley;

двигатели для Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen;

бытовая техника Electrolux, Siemens и Dyson;

игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo.

Цель параллельного импорта — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, говорил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. До этого было нельзя легально продавать в России такой товар без согласия владельца лицензии. Параллельный импорт, как говорили власти РФ, позволит гарантировать поставки товаров в страну.