В список «параллельного импорта» вошли Xbox, PlayStation, часы Apple и телевизоры Samsung

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта — ввоза в страну без разрешения правообладателя, через дилеров.
Список состоит из 20 страниц, всего в нём 96 пунктов. В него вошёл широкий спектр товаров — от музыкальных инструментов до ядерных реакторов.
Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в Россию — ввоза продукции без согласия правообладателя, через дилеров.— TJ (@tjournal) May 6, 2022
В список вошли ядерные реакторы, часы Apple, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendohttps://t.co/M6ghfv16a8
Российское правительство легализовало параллельный импорт в конце марта текущего года.
В составленный Минпромторгом перечень продукции в итоге вошло множество товаров, среди них:
Цель параллельного импорта — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, говорил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. До этого было нельзя легально продавать в России такой товар без согласия владельца лицензии. Параллельный импорт, как говорили власти РФ, позволит гарантировать поставки товаров в страну.
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