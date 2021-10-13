В Совбезе опасаются киберподразделений террористов и наступательных киберопераций НАТО

На совещании спецслужб в Москве секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев затронул тему активности террористов в киберпространстве:

«Террористами уже создаются собственные киберподразделения. При этом особую опасность видим в сложности своевременного установления подлинного источника атаки, что может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений».

По его словам, террористы и преступники перешли к более широкому применению различных программных средств и интернет-технологий на фоне введенных в ряде государств ограничений из-за коронавируса.

Помимо этого, Патрушев обратил внимание на интенсивное развитие странами НАТО «наступательного информационного потенциала», который, по его словам «включает разработку технологий искусственного интеллекта и реализацию концепции упреждающей киберобороны».

Страны военного альянса также занимаются созданием профильных коалиционных формирований, которые предназначены для проведения наступательных киберопераций. «Такая деятельность требует от нас постоянного внимания и своевременной пропорциональной реакции», — рассказал Патрушев.

Непосредственно же США, по его мнению, вмешиваются во внутриполитические процессы в России, - очередной раз это наглядно показали выборы в Госдуму, и попытки «грубейшего вмешательства во внутриполитические процессы» нашей страны власти продолжают фиксировать. Вашингтон, заявил Патрушев, интересуется не только РФ, но и странами СНГ, вследствие чего:

«...востребована коллективная работа по координации специальных служб и правоохранительных органов с целью противодействия реализации сценариев цветных революций, по налаживанию диалога в сфере регулирования деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа».

Патрушев также подчеркнул важность отслеживания «других недружественных шагов стран Запада и их подрывной деятельности на территории государств Содружества».



Секретарь СБ РФ обратил внимание участников совещания, что «в 2022 году Белый дом намерен увеличить ассигнования на содействие так называемой демократизации и борьбу с авторитаризмом практически до 3 млрд долларов».