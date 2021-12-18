Роскомнадзор уведомил Znak и «Дождь» о блокировке 45 статей с расследованиями «Проекта»

Роскомнадзор уведомил «Дождь» о блокировке 30 новостей и отрывков из эфира, опубликованных на сайте телеканала. Во всех цитировалась информация издания «Проект», прекратившего работу этим летом после того, как российские власти включили связанное с ним юрлицо в список нежелательных организаций.

Редакция Znak.com тоже получила письмо надзорного ведомства с требованием удалить 15 заметок с расследованиями этого издания. Во всех письмах надзорное ведомство ссылается на требование Генпрокуратуры от 26 октября 2021 года.

Как уточнил «Дождь», среди публикаций, которые требует удалить регулятор, материалы о:

активах предположительно близкой знакомой Владимира Путина Светланы Кривоногих;

состоянии племянника президента Михаила Шеломова;

обходе санкций миллиардером Юрием Ковальчуком;

недвижимости полной тезки ведущей «России 1» Наили Аскер-заде;

связях Путина и Золотова с покойным «серым кардиналом» Петербурга Романом Цеповым;

двух одинаковых кабинетах Путина в Подмосковье и Сочи;

связях главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с миллиардером Годом Нисановым;

«второй жене» и имуществе женщин Рамзана Кадырова;

людях, с помощью которых глава Чечни якобы зарабатывает миллионы;

иске телеканала «Грозный» к изданию «Проект» из-за расследования о «второй жене» Рамзана Кадырова;

резиденции Дмитрия Медведева на острове в Астраханской области;

опровержении Валентином Юмашевым информации о встрече с Путиным в кооперативе «Озеро»;

расследовании о недвижимости главы МВД Владимира Колокольцева и его семьи;

уголовном деле против бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева;

расследовании «Проекта» об ЛДПР и семье Владимира Жириновского;

соглашении бизнесмена Владимира Гусинского с Кремлем;

просьбе Кремля к СМИ меньше критиковать Олега Дерипаску из-за скандала с Настей Рыбкой;

бизнесе «повара Путина» Евгения Пригожина;

активах Аркадия Ротенберга в Крыму;

бизнесе бывшей жены Игоря Сечина;

партнерах главы «Ростеха» Сергея Чемезова, которые финансировали RTVI, «Новую газету» и президентскую кампанию Ксении Собчак;

работе фигуранта дела о вмешательстве в выборы США вместе с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в Киргизии.

По требованию регулятора Дождь удалил все материалы с сайта издания. Znak тоже заверил, что во избежание блокировки, он будет вынужден убрать данную информацию.

Ранее «Медиазона» со ссылкой на реестр «Роскомсвободы» сообщала о блокировке по требованию Генпрокуратуры почти сорока ссылок на страницы сайтов, где упоминаются расследования издания «Проект».



Заблокированы в том числе ссылки на страницы сайтов good-novosti.top, «В курсе», obuv-patriotplus.ru, «компромата.net», «антикор», «руспрес», kompromat.io, «Эхо России» и The world news. В основном публикации связаны с имуществом и женами главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, также в материалах говорится о расследованиях про министра внутренних дел Владимира Колокольцева и РПЦ.



В июле 2021 года Генпрокуратура признала «нежелательной» организацией американскую Project Media, Inc — издателя российского «Проекта». Кроме того Минюст внес в реестр СМИ — «иностранных агентов» главного редактора издания и других сотрудников редакции.

UPD. Об уведомлениях от Роскомнадзора сообщили также издания «Медуза» и The Village — им пришлось удалить соответственно четыре и пять публикаций, основанных на расследованиях «Проекта».