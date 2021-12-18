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18 December 2021

Роскомнадзор уведомил Znak и «Дождь» о блокировке 45 статей с расследованиями «Проекта»

Ранее «Роскомсвобода» обнаружила в реестре запрещённой информации несколько десятков ссылок на другие сайты с перепечатками материалов данного издания, которые были внесены туда по решению Генпрокуратуры.

Роскомнадзор уведомил «Дождь» о блокировке 30 новостей и отрывков из эфира, опубликованных на сайте телеканала. Во всех цитировалась информация издания «Проект», прекратившего работу этим летом после того, как российские власти включили связанное с ним юрлицо в список нежелательных организаций. 

 

 

Редакция Znak.com тоже получила письмо надзорного ведомства с требованием удалить 15 заметок с расследованиями этого издания. Во всех письмах надзорное ведомство ссылается на требование Генпрокуратуры от 26 октября 2021 года.

 

Как уточнил «Дождь», среди публикаций, которые требует удалить регулятор, материалы о:

  • активах предположительно близкой знакомой Владимира Путина Светланы Кривоногих;
  • состоянии племянника президента Михаила Шеломова;
  • обходе санкций миллиардером Юрием Ковальчуком;
  • недвижимости полной тезки ведущей «России 1» Наили Аскер-заде;
  • связях Путина и Золотова с покойным «серым кардиналом» Петербурга Романом Цеповым;
  • двух одинаковых кабинетах Путина в Подмосковье и Сочи;
  • связях главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с миллиардером Годом Нисановым;
  • «второй жене» и имуществе женщин Рамзана Кадырова;
  • людях, с помощью которых глава Чечни якобы зарабатывает миллионы;
  • иске телеканала «Грозный» к изданию «Проект» из-за расследования о «второй жене» Рамзана Кадырова;
  • резиденции Дмитрия Медведева на острове в Астраханской области;
  • опровержении Валентином Юмашевым информации о встрече с Путиным в кооперативе «Озеро»;
  • расследовании о недвижимости главы МВД Владимира Колокольцева и его семьи;
  • уголовном деле против бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева;
  • расследовании «Проекта» об ЛДПР и семье Владимира Жириновского;
  • соглашении бизнесмена Владимира Гусинского с Кремлем;
  • просьбе Кремля к СМИ меньше критиковать Олега Дерипаску из-за скандала с Настей Рыбкой;
  • бизнесе «повара Путина» Евгения Пригожина;
  • активах Аркадия Ротенберга в Крыму;
  • бизнесе бывшей жены Игоря Сечина;
  • партнерах главы «Ростеха» Сергея Чемезова, которые финансировали RTVI, «Новую газету» и президентскую кампанию Ксении Собчак;
  • работе фигуранта дела о вмешательстве в выборы США вместе с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в Киргизии.

По требованию регулятора Дождь удалил все материалы с сайта издания. Znak тоже заверил, что во избежание блокировки, он будет вынужден убрать данную информацию.

 

Ранее «Медиазона» со ссылкой на реестр «Роскомсвободы» сообщала о блокировке по требованию Генпрокуратуры почти сорока ссылок на страницы сайтов, где упоминаются расследования издания «Проект».

Заблокированы в том числе ссылки на страницы сайтов good-novosti.top, «В курсе», obuv-patriotplus.ru, «компромата.net», «антикор», «руспрес», kompromat.io, «Эхо России» и The world news. В основном публикации связаны с имуществом и женами главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, также в материалах говорится о расследованиях про министра внутренних дел Владимира Колокольцева и РПЦ.

В июле 2021 года Генпрокуратура признала «нежелательной» организацией американскую Project Media, Inc — издателя российского «Проекта». Кроме того Минюст внес в реестр СМИ — «иностранных агентов» главного редактора издания и других сотрудников редакции.

 

UPD. Об уведомлениях от Роскомнадзора сообщили также издания «Медуза» и The Village — им пришлось удалить соответственно четыре и пять публикаций, основанных на расследованиях «Проекта».

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