Роскомнадзор уведомил Znak и «Дождь» о блокировке 45 статей с расследованиями «Проекта»

Роскомнадзор уведомил «Дождь» о блокировке 30 новостей и отрывков из эфира, опубликованных на сайте телеканала. Во всех цитировалась информация издания «Проект», прекратившего работу этим летом после того, как российские власти включили связанное с ним юрлицо в список нежелательных организаций.
Утро субботы pic.twitter.com/Hlwuir8BRH— Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) December 18, 2021
Редакция Znak.com тоже получила письмо надзорного ведомства с требованием удалить 15 заметок с расследованиями этого издания. Во всех письмах надзорное ведомство ссылается на требование Генпрокуратуры от 26 октября 2021 года.
Как уточнил «Дождь», среди публикаций, которые требует удалить регулятор, материалы о:
По требованию регулятора Дождь удалил все материалы с сайта издания. Znak тоже заверил, что во избежание блокировки, он будет вынужден убрать данную информацию.
Ранее «Медиазона» со ссылкой на реестр «Роскомсвободы» сообщала о блокировке по требованию Генпрокуратуры почти сорока ссылок на страницы сайтов, где упоминаются расследования издания «Проект».
Заблокированы в том числе ссылки на страницы сайтов good-novosti.top, «В курсе», obuv-patriotplus.ru, «компромата.net», «антикор», «руспрес», kompromat.io, «Эхо России» и The world news. В основном публикации связаны с имуществом и женами главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, также в материалах говорится о расследованиях про министра внутренних дел Владимира Колокольцева и РПЦ.
В июле 2021 года Генпрокуратура признала «нежелательной» организацией американскую Project Media, Inc — издателя российского «Проекта». Кроме того Минюст внес в реестр СМИ — «иностранных агентов» главного редактора издания и других сотрудников редакции.
UPD. Об уведомлениях от Роскомнадзора сообщили также издания «Медуза» и The Village — им пришлось удалить соответственно четыре и пять публикаций, основанных на расследованиях «Проекта».
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