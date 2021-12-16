Госдума в I чтении приняла законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Госдумы большинством голосов приняли в первом чтении законопроект №17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения“ (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции)», известный ещё также как закон «О QR-кодах».

При обсуждении законопроекта в зале парламента разразились настоящие словесные баталии, иногда переходящие в некое подобие митинга:

В Госдуме произошла потасовка между депутатами «Единой России» и КПРФ. Причиной конфликта стал плакат с надписью «против QR-фашизма», который вывесили коммунисты.https://t.co/LnN5BB2eHU pic.twitter.com/lGOhLJjCmO — #говоритмосква (@govoritmsk) December 16, 2021

Наиболее радикально против принятия поправок выступила фракция КПРФ. Кроме них правительственный законопроект не устраивает фракции «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». По мнению противников поправок, законопроект носит сегрегационный характер и нарушает права россиян. Но выступавшая с докладом вице-премьер Татьяна Голикова назвала законопроект о QR-кодах рамочным и заявила, что он лишь узаконивает нынешнюю практику, давая официальные полномочия регионам по тем ограничениям, которые они уже и так ввели. По её словам, эта инициатива не угрожает правам россиян.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, представитель КПРФ Алексей Куринный заявил, что QR-коды не помогают борьбе с заболеваемостью COVID-19:

«Способны ли коды повлиять на заболеваемость? Практически нет, об этом свидетельствуют данные европейских стран с высоким уровнем вакцинации населения и последние публикации в научных журналах [Lancet]. Хотя вакцинированный человек может быть переносчиком, обладателей QR-кодов законопроект объявляет безопасными».

Представитель справороссов Александр Аксёненко усомнился в том, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета, попросив также уточнить — какой ущерб экономике способны нанести эти нововведения и кто компенсирует эти убытки. Голикова парировала, что Правительство ранее предприняло меры для удержания ситуации, было сохранено 5,7 млн рабочих мест и, благодаря поддержке властей, рынок труда восстановился после первого локдауна, а следовательно — для экономики новые поправки не станут обременительными.

Было много замечаний к существующей редакции законопроекта, коммунисты указывали на несоответствие декларируемых представителями кабмина тезисов и расхождение между принимаемым текстом законопроекта и обсуждаемыми ранее поправками фракций, но сторонники введения QR-кодов уверяли, что ко второму чтению все пожелания будут учтены, а пока следует принять его принципиально.

Дискуссия в некоторые моменты проходила на повышенных тонах, и депутат-единоросс Василий Пискарёв даже с пафосом воскликнул: «Перед богом давайте тоже подумаем». Кроме этого, Пискарёв заявил о «подпитывании» протеста против введения QR-кодов из-за рубежа. Он считает, что против российских властей развязали информационную войну, которая финансируется Западом, и эту информацию депутаты намерены проверить.

Коммунист Николай Коломейцев возмутился, что их уверяли — законопроект не про QR-коды и не про штрих-коды, а в тексте в нескольких местах содержится такая норма. Голикова ответила: «Это документ не о куар-кодах, его надо читать по совокупности статей».

Противники законопроекта также попытались снять его с голосования, но эта попытка не увенчалась успехом.

Представитель фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева сообщила, что данный законопроект нарушает права россиян на свободу выбора и что она и ее коллеги по партии будут голосовать против него. Она также напомнила о потерях бизнеса в Москве из-за введения QR-кодов.



Сопредседатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов также высказал надежду, что законопроект не дойдет до второго чтения. «Нас смущает норма о том, что QR-код действует год, а ревакцинироваться нужно раз в полгода, — пояснил он. — Человек может являться разносчиком инфекции, но он будет иметь эту пресловутую справку». Поэтому партия предлагает ввести бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19, чтобы «отделить здоровых от больных».



Куринному возразил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, который заметил, что QR-коды не должны помогать от заболевания, это «просто справка». «Не справка помогает, а лечение», — подчеркнул он.

Голикова также предложила вывести религиозные учреждения из-под действия новых поправок.

Как бы там ни было, но под выкрики негодования со стороны коммунистов, заявивших о давлении спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект был принят.



Позже Володин заявил, что законопроект перед вторым чтением повторно направлен для обсуждения в регионы, Совет Федерации и Правительство.

В соответствии с проектом закона граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли только при предъявлении документации, подтверждающей проведение профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции или наличие медицинских противопоказаний к проведению такой прививки либо подтверждающей, что гражданин перенес заболевание, вызванное этой инфекцией, а также документа, удостоверяющего личность.



До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение о перечне объектов, где потребуется предоставлять такой сертификат, будут принимать региональные власти. По‑прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.