Заведено первое дело об отсутствии маркировки рекламы в Telegram

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание на публикации в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород». Ведомство выяснило, что со 2 по 12 сентября было в канале было размещено 16 постов без пометки о том, что они рекламные.

Возбуждено производство по делу по признакам нарушения ФЗ «О рекламе» (Ст. 33, ч. 1, п. 2; Ст. 36, ч. 1,2), а также в соответствии в соответствии с пунктами 20 и 21 Правил рассмотрения законодательства РФ о рекламе.

Это первое дело об отсутствии маркировки рекламы в Telegram.

При этом недавнее исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА) показало, что более половины (53%) рекламы в мессенджере не маркируется.

Согласно действующему законодательству, распространение рекламы без соответствующего идентификатора влечёт штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей для граждан, от 100 до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 до 500 тыс. рублей для юрлиц.

Разбирательство по делу канала «Мой Нижний Новгород» пройдёт 16 октября в формате видеоконференции.