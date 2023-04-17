В Госдуму внесли законопроект о штрафах за неисполнение новых положений о рекламе

В Госдуму внесён законопроект об ответственности рекламодателей, рекламораспространителей и операторов рекламных систем за неисполнение новых норм закона «О рекламе». Об этом сообщил депутат Антон Горелкин.

«Система штрафов, которую мы предлагаем ввести, должна мотивировать рынок играть по прозрачным правилам – и исключить ситуации, которые мы совсем недавно здесь обсуждали», — написал он в своём телеграм-канале.

Так, согласно предлагаемым поправкам, непредоставление рекламодателем, рекламораспространителем или оператором рекламных систем информации о рекламе влечёт штраф в размере от 10 до 30 тыс. руб. для граждан, от 30 до 100 тыс. руб. для должностных лиц и от 200 до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Распространение рекламы без соответствующего ей идентификатора либо нарушение требований при его размещении влечёт штраф в размере от 30 до 100 тыс. руб. для граждан, от 100 до 200 тыс. руб. для должностных лиц и от 200 до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Если оператор рекламных данных не передаст предоставленную ему информации о рекламе дальше в надзорный орган или передаст её с нарушениями, ему грозит административный штраф от 100 до 200 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 до 700 тыс. руб. для юридических лиц.

«Если вы заказываете рекламу своих товаров или распространяете чужую рекламу в интернете, вы обязаны заключить договор как минимум с одним оператором рекламных данных. Этой компании вы должны передавать почти свою информацию о своей рекламе, например, описание объекта рекламирования, информацию о площадках, на которых реклама будет опубликована, данные о сроках размещения объявлений, об аудитории, информацию о заключённых договорах между рекламодателем и рекламораспространителем и т.д. Кроме того, до начала распространения вы должны передать оператору рекламных данных и креативы, чтобы он смог присвоить им идентификатор (токен). Всю эту информацию ОРД обязан передавать в Роскомнадзор», — пояснили в Центре защиты прав СМИ.

Юристы также отметили, что после принятия законопроекта контролирующие органы смогут привлекать нарушителей к ответственности, причём срок давности будет составлять 1 год с даты совершения правонарушения.

Напомним, Единая система учёта рекламы в интернете (единый реестр интернет-рекламы, ЕРИР) заработала с 1-го сентября 2022 года. О том, как действуют новые нормы о рекламе, читайте в наших карточках.