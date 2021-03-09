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March 9, 2021, 1:18 p.m.

Внесудебная блокировка «оправдывающей экстремизм» информации прошла I чтение

 

Приняты в первом чтении поправки в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающие возможность без суда ограничить доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности.

Авторами законопроекта №986111-7 выступили достаточно одиозные депутаты, в частности — Наталья Поклонская и Василий Пискарёв. В парламент документ был внесён летом прошлого года.

Как указано в пояснительной записке:

«Законопроектом предусмотрено ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности, по решению Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей».

Согласно инициативе, данные уполномоченные лица смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к соответствующим ресурсам.

Действующая редакция закона «Об информации» предусматривает такой внесудебный порядок блокировки, в частности, за призывы к экстремизму, но не за оправдание такой деятельности.

Документ был разработан думской комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России, и его авторы уверяют, что в первую очередь он направлен на защиту детей. «Поэтому наш законопроект направлен не только на повышение безопасности информационного пространства, но и на предотвращение радикализации несовершеннолетних», — сказал Пискарёв. Ранее документ получил поддержку Правительства.

149-ФЗ 139-ФЗ внесудебная блокировка экстремистские материалы 398-ФЗ Генпрокуратура

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