Первое дело по закону о «СМИ-иноагентах» возбуждено против якутского активиста

В Якутске Степан Петров вызван в региональное управление Роскомнадзора для составления протокола по статье 19.34.1 КоАП РФ (неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством Российской Федерации требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента).

Возбуждено первое дело против гражданина, признанного СМИ-иноагентом



В Якутске Степан Петров вызван в региональное управление Роскомнадзора для составления протокола по статье 19.34.1 КоАП РФ.



Апология оказывает юридическую помощь по делу. — Апология (@ApologiaHelp) October 12, 2021



Об этом сообщает «Апология протеста», оказывающая активисту юридическую помощь по делу.



Петрову грозит штраф 10 000 рублей. До сих пор по статье 19.34.1 КоАП штрафовали только признанные «иноагентами» СМИ и их руководителей. «Апология» уточняет, что чуть претензий со стороны Роскомнадзора станет понятна после ознакомления с материалами дела.



Степан Петров — руководитель общественной организации «Якутия — Наше мнение», внесён Минюстом в Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 20 августа текущего года. Петров больше 10 лет занимается освещением региональных проблем в Республике Саха-Якутия, касающиеся прежде всего коррупции, соблюдения прав малых народов, а также экологии.



В 2018 году он принял участие в сессии рабочей группы Совета ООН по правам человека, прошедшей в Женеве. Петров официально находился там со специальным консультативным статусом при экономическом и социальном совете ООН.



После внесения в реестр иностранных агентов якутский активист обратился к властям России, заявив в обращении о свом несогласии с присвоением ему статуса иноагента, назвав это актом «беспрецедентного волюнтаризма отдельных должностных лиц Министерства юстиции». По его словам, он в течение десяти лет сотрудничал с Минюстом в качестве аккредитованного самим же министерством антикоррупционного эксперта, поэтому решение о внесении в реестр считает крайней несправедливостью, оскорбляющей его как гражданина России.

Он подчеркнул, что не является журналистом, основанная им огранизация — не СМИ, а сам он не получает систематического финансирования из-за рубежа.

В своих соцсетях и блогах Степан Петров, как того требует законодательство, разместил соответствующее сообщение о том, что он внесён в «иноагентский» реестр Минюста, поэтому не совсем ясно, какие претензии он мог вызвать у Роскомнадзора.

После включения в реестр СМИ-«иноагентов» Петров также сообщал, что намерен в связи с этим обратиться к специальному докладчику ООН по вопросу о положении правозащитников «для принятия мер оперативного характера».

SakhaDay отмечает, что многие знают Петрова «только виртуально», «в реальности его мало кто видел».

UPD. СМИ сообщают, на правозащитника Льва Пономарева также составили протокол о неисполнении обязанностей, связанных со статусом «иноагента» (статья 19.34.1 КоАП).