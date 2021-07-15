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15 July 2021

Утверждён первый российский стандарт в области больших данных

Речь пока идёт о терминологических нормативах, которым должны следовать участники рынка Big Data, но в скором времени в данной отрасли появятся ещё восемь ГОСТов.

Росстандарт утвердил терминологические нормативы, которым обязаны следовать участники рынка больших данных. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию приказа ведомства.

ГОСТ «Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь» идентичен международному стандарту Information technology – Big data – Overview and vocabulary, подчеркивают его разработчики из Национального центра цифровой экономики МГУ и Института развития информационного общества. Разработка стандарта осуществлена в рамках бюджетной программы государственной поддержки центра компетенций «Национальной технологической инициативы» (НТИ) по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ, отмечает представитель АНО «Платформа НТИ».

«Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по данной научно-технической отрасли, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ», — отмечено в описании стандарта.

В ГОСТе приведены переводы англоязычных терминов, относящихся к большим данным, на русский язык и расшифровка их значений. Например, «аналитика данных» (data analytics) — это «составное понятие, охватывающее получение, сбор, проверку и обработку данных, включая их количественную оценку, визуализацию и интерпретацию». А, к примеру, «вариативность данных» (data variability) — «изменения в скорости передачи, формате или структуре, семантике или качестве массива данных». Далее приводятся ключевые характеристики больших данных (объем, скорость обработки, разнообразие и вариативность) с объяснением их значения.

Представитель Mail.ru Group считает, что стандартизация терминов — полезное дело, так как она уменьшает недопонимание между участниками рынка:

«Если предложенная терминология поможет в структурировании общения на заданную тему, это неплохо. Особенно для тех компаний, которые только начинают работать с большими данными».

Терминологический стандарт действительно необходим, считает председатель технического комитета «Кибер-физические системы» при Росстандарте Никита Уткин: «Он должен позволить участникам рынка больших данных общаться на одном языке – терминологическое единообразие нужно, например, для составления закупочной документации, технических заданий и техдокументации».

«На этот терминологический аппарат можно будет опираться при создании регуляторных документов», – отмечает руководитель направления Big Data КРОК Кристина Проскурнина.

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