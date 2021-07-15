Утверждён первый российский стандарт в области больших данных

Росстандарт утвердил терминологические нормативы, которым обязаны следовать участники рынка больших данных. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию приказа ведомства.

ГОСТ «Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь» идентичен международному стандарту Information technology – Big data – Overview and vocabulary, подчеркивают его разработчики из Национального центра цифровой экономики МГУ и Института развития информационного общества. Разработка стандарта осуществлена в рамках бюджетной программы государственной поддержки центра компетенций «Национальной технологической инициативы» (НТИ) по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ, отмечает представитель АНО «Платформа НТИ».

«Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по данной научно-технической отрасли, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ», — отмечено в описании стандарта.



В ГОСТе приведены переводы англоязычных терминов, относящихся к большим данным, на русский язык и расшифровка их значений. Например, «аналитика данных» (data analytics) — это «составное понятие, охватывающее получение, сбор, проверку и обработку данных, включая их количественную оценку, визуализацию и интерпретацию». А, к примеру, «вариативность данных» (data variability) — «изменения в скорости передачи, формате или структуре, семантике или качестве массива данных». Далее приводятся ключевые характеристики больших данных (объем, скорость обработки, разнообразие и вариативность) с объяснением их значения.



Представитель Mail.ru Group считает, что стандартизация терминов — полезное дело, так как она уменьшает недопонимание между участниками рынка:

«Если предложенная терминология поможет в структурировании общения на заданную тему, это неплохо. Особенно для тех компаний, которые только начинают работать с большими данными».

Терминологический стандарт действительно необходим, считает председатель технического комитета «Кибер-физические системы» при Росстандарте Никита Уткин: «Он должен позволить участникам рынка больших данных общаться на одном языке – терминологическое единообразие нужно, например, для составления закупочной документации, технических заданий и техдокументации».



«На этот терминологический аппарат можно будет опираться при создании регуляторных документов», – отмечает руководитель направления Big Data КРОК Кристина Проскурнина.