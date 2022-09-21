Петицию против мобилизации подписало больше 200 тысяч человек. И это число быстро растёт

На сайте change.org в день подписания Президентом РФ Владимиром Путиным указа о «частичной мобилизации» была выложена петиция «Против общей и частичной мобилизации», которая менее чем за сутки перевалила отметку в 200 тысяч голосов.

Авторы обращения заявляют:

«Мы, граждане России, женщины и мужчины, выступаем против общей и частичной мобилизации. Законных оснований, взвешенных и аргументированных причин для ее объявления у президента Владимира Путина нет и быть не может. В текущей ситуации неопределённости мы не готовы подвергать ни моральной, ни нравственной, ни физической опасности мужчин нашей страны — братьев, сыновей, мужей, отцов и дедов».

Данная петиция будет актуальна в период всего проведения «специальной военной операции» на территории Украины, вплоть до её завершения, также указывается в обращении.

Буквально несколько часов назад количество подписавших было несколько десятков тысяч, и к этому часу оно уже исчисляется сотнями тысяч.