Власти легализуют софт-пиратство

Российские власти подготовили «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», с которым ознакомился «Ъ». В документа перечислены меры по поддержке различных отраслей российской экономики. По словам источника «Ъ», знакомого с ситуацией, в разработке документа участвовали многие ведомства, а реализация части мер уже начата. Минцифры подтвердило изданию, что участвует в разработке плана.

Предпринимаемые властями шаги должны временно смягчить уход из России Microsoft, IBM, Oracle и других компаний.

«Согласно плану Минцифры в сотрудничестве с различными ведомствами, для поддержки российских информационных технологий предлагается механизм принудительного лицензирования в отношении ПО, без согласия патентообладателя, – отмечает Telegram-канал „Чёрный треугольник“. – Также власти предлагают отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, „принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции“. Это позволит российскому рынку некоторое время существовать „по инерции, не делая резких движений по импортозамещению“».

Судя по всему, идея в том, чтобы принудительно лицензировать и вводить в оборот иностранный софт без какого-либо вознаграждения правообладателю, если он поддержал санкции против РФ, объяснила директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович.



Быстро нарастить разработку своего системного ПО будет очень сложно, говорит независимый консультант по работе с национальными проектами Андрей Шолохов: «Есть риск, что компаниям продолжительное время придется пользоваться нелицензионным ПО».



Однако, по мнению преподавателя Moscow Digital School Олега Блинова, разрешение пиратства не слишком эффективный шаг: «Сегодня большая часть полезного софта делается в виде подписок на облачный продукт, это позволяет разработчикам обезопасить код, который остается на их серверах. Без подписок и доступа к обычному сервису многие инструменты перестанут работать».

Минцифры уже поспешило заявить, что не предлагало освобождать от ответственности за использование пиратского софта и не поддерживает это.