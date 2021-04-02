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April 2, 2021, 11:37 a.m.

Питерские суды продолжают бороться с аниме-экспансией

Под запрет попали четырнадцать ссылок на сериалы «Клинок Маню», «Аки и Сора», «Токийский гуль» и «Тетрадь Смерти» — все эти сериалы ранее уже блокировались на других интернет-ресурсах.

Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокурора «о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено». Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Не изменяя своим традициям, прокуроры снова обратили своё внимание на аниме, видимо, продолжающее оказывать тлетворное влияние на подрастающее поколение. В реестр запрещённых отправлено 14 ссылок на сериалы «Клинок Маню: Тайна сисечного свитка», «Аки и Сора», «Токийский гуль» и «Тетрадь Смерти». Одно аниме было выложено на YouTube и в данный момент уже удалено.

Все вышеперечисленные фильмы уже попадали в поле зрения питерских прокуроров и были через суды забанены на других онлайн-ресурсах.

P.S. Всё-таки Северная столица превращается в настоящий форпост борьбы с чуждым рисованным искусством.

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