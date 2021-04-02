Питерские суды продолжают бороться с аниме-экспансией

Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокурора «о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено». Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.



Не изменяя своим традициям, прокуроры снова обратили своё внимание на аниме, видимо, продолжающее оказывать тлетворное влияние на подрастающее поколение. В реестр запрещённых отправлено 14 ссылок на сериалы «Клинок Маню: Тайна сисечного свитка», «Аки и Сора», «Токийский гуль» и «Тетрадь Смерти». Одно аниме было выложено на YouTube и в данный момент уже удалено.



Все вышеперечисленные фильмы уже попадали в поле зрения питерских прокуроров и были через суды забанены на других онлайн-ресурсах.

P.S. Всё-таки Северная столица превращается в настоящий форпост борьбы с чуждым рисованным искусством.