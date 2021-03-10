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March 10, 2021, 2:30 p.m.

В культурной столице прошли традиционные мероприятия «забань аниме»

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга по требованию прокуратуры запретил ссылки на сайты Yummy Anime и Jut.su, где размещены аниме «Загадка дьявола», «Класс убийц» и «Токийский гуль».

Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Решение было принято после рассмотрения иска прокуратуры. В данный момент две из четырёх ссылок уже недоступны.

При попытке перехода на страницу появляется уведомление об ошибке: «По данному адресу публикаций на сайте не найдено, либо у Вас нет доступа для просмотра информации по данному адресу». На сайте Yummy Anime «Загадка дьявола» и «Класс убийц» остаются в открытом доступе. В пресс-службе не уточнили причин блокировки.

Отдельно в сообщении сказано, что решения Колпинского районного суда относительно «Токийского гуля» и «Эльфийской песни» на Yummy Anime, а также «Инуяшики» и «Тетради смерти» на Jut.su уже вступили в силу. По всем четырём сериалам решения были приняты во второй половине января текущего года.

С начала 2021 года питерские суды заблокировали ссылки на 11 аниме. В их числе «Токийский гуль», «Тетрадь смерти», «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах», «Клинок Маню», «Эльфийская песнь», «Инуяшики», «Аки и Сора», «Межвидовые рецензенты», «Загадка дьявола» и «Класс убийц». В основном ссылки блокировали из-за содержащейся в них «информации, причиняющей вред здоровью несовершеннолетних».

Примечательно, что заседание Колпинского суда в январе транслировалось в YouTube. После его окончания видеохостинг забанил трансляцию за пиратство.

 

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