«Почта России» предлагает создать спецкомиссию для онлайн-торговли

Гендиректор «Почты России» Максим Акимов направил главе Минпромторга Денису Мантурову письмо с предложением создать при министерстве комитет или комиссию по развитию электронной коммерции (копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника на рынке).

Глава «Почты России» предложил Минпромторгу создать спецкомиссию для развития интернет-торговли https://t.co/7KgAZfKo0c pic.twitter.com/5yDF4yVOf1 — New Retail (@NewRetail_ru) May 14, 2021

При этом «Почта России» сама готова участвовать в работе комиссии. Логистический оператор позиционирует себя в письме «как независимую организацию, занимающую лидирующие позиции в оказании услуг селлерам на рынке электронной коммерции», а также предлагает привлечь представителей маркетплейсов и бизнес-объединений, логистов, продавцов и другие заинтересованные стороны. Целью комиссии будет выработка «комплексных решений по преодолению проблем, с которыми сталкиваются участники электронной торговли».



По данным издания, взаимоотношения между маркетплейсами и независимыми продавцами осложняются в связи с постоянно возникающими барьерами, в числе которых барьеры в законодательной сфере. Такие конфликты влияют на финансово-хозяйственную составляющую обеих сторон.



В первой половине апреля текущего года Минпромторг направил письмо маркетплейсам, в котором обозначил основные проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка. Среди них возможность одностороннего изменения договора со стороны маркетплейсов и изменения суммы комиссии без уведомления контрагентов; необходимость постоянного снижения цен и проведения акций для продвижения товаров; отсутствие у поставщиков возможности проверить и проконтролировать достоверность предоставляемого маркетплейсом отчета о текущих продажах; возможность оборота контрафактной продукции, пишет РБК со ссылкой на участников рынка электронной торговли.



Представитель «Почты России» добавил изданию, что в настоящее время в электронной торговле появляется все больше игроков, в том числе малый и средний бизнес. «Многие крупные игроки объединяются в ассоциации для решения возникающих вопросов. Но нужно также создавать условия для роста интернет-торговли в сегменте малого и среднего бизнеса как в России, так и на экспорт. Для этого необходимо чутко реагировать на обращения и запросы таких компаний, чтобы снимать различные ограничения, препятствующие их росту в онлайне», – добавили в логистическом операторе.



В Минпромторге изданию сообщили, что обращение «Почты России» поступило в министерство и в данный момент прорабатывается.



Участники рынка интернет-торговли отмечают, что для решения актуальных вопросов рынка существуют Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), однако эти организации защищают только потребителей или только интересы маркетплейсов. Но нет структуры, которая защищала бы интересы продавцов и поставщиков, из-за чего маркетплейсы могут их ущемлять.