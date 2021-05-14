Нужна юр.помощь?
May 14, 2021, 7:59 a.m.

«Почта России» предлагает создать спецкомиссию для онлайн-торговли

Логистический оператор готов сам участвовать в работе, позиционируя себя как «независимую организацию, занимающую лидирующие позиции в оказании услуг селлерам на рынке электронной коммерции»; цель комиссии – выработка комплексных решений по преодолению проблем, с которыми сталкиваются участники электронной торговли.

Гендиректор «Почты России» Максим Акимов направил главе Минпромторга Денису Мантурову письмо с предложением создать при министерстве комитет или комиссию по развитию электронной коммерции (копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника на рынке).

При этом «Почта России» сама готова участвовать в работе комиссии. Логистический оператор позиционирует себя в письме «как независимую организацию, занимающую лидирующие позиции в оказании услуг селлерам на рынке электронной коммерции», а также предлагает привлечь представителей маркетплейсов и бизнес-объединений, логистов, продавцов и другие заинтересованные стороны. Целью комиссии будет выработка «комплексных решений по преодолению проблем, с которыми сталкиваются участники электронной торговли».

По данным издания, взаимоотношения между маркетплейсами и независимыми продавцами осложняются в связи с постоянно возникающими барьерами, в числе которых барьеры в законодательной сфере. Такие конфликты влияют на финансово-хозяйственную составляющую обеих сторон.

В первой половине апреля текущего года Минпромторг направил письмо маркетплейсам, в котором обозначил основные проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка. Среди них возможность одностороннего изменения договора со стороны маркетплейсов и изменения суммы комиссии без уведомления контрагентов; необходимость постоянного снижения цен и проведения акций для продвижения товаров; отсутствие у поставщиков возможности проверить и проконтролировать достоверность предоставляемого маркетплейсом отчета о текущих продажах; возможность оборота контрафактной продукции, пишет РБК со ссылкой на участников рынка электронной торговли.

Представитель «Почты России» добавил изданию, что в настоящее время в электронной торговле появляется все больше игроков, в том числе малый и средний бизнес. «Многие крупные игроки объединяются в ассоциации для решения возникающих вопросов. Но нужно также создавать условия для роста интернет-торговли в сегменте малого и среднего бизнеса как в России, так и на экспорт. Для этого необходимо чутко реагировать на обращения и запросы таких компаний, чтобы снимать различные ограничения, препятствующие их росту в онлайне», – добавили в логистическом операторе.

В Минпромторге изданию сообщили, что обращение «Почты России» поступило в министерство и в данный момент прорабатывается.

Участники рынка интернет-торговли отмечают, что для решения актуальных вопросов рынка существуют Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), однако эти организации защищают только потребителей или только интересы маркетплейсов. Но нет структуры, которая защищала бы интересы продавцов и поставщиков, из-за чего маркетплейсы могут их ущемлять.

онлайн-торговля Почта России интернет-магазины спецкомиссия

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Прокуратура проверит информацию о задержках интернет-посылок россиян
«Почта России» проведёт эксперимент по взиманию пошлины с иностранных интернет-покупок
Интернет-покупки уже готовы максимально «опошлить»
Интернет-посылки по паспорту
Тульские прокуроры инициировали запрет спортивного онлайн-магазина
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности