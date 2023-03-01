Цензура коснулась подкастов Александра Невзорова, Максима Каца и «Радио Свобода»

В ходе очередного мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили, что в него внесены три ссылки на сайт подкастов Podtail.

Первая ссылка — материал Максима Каца, датированный августом прошлого года, о конспирологических теориях, в центре которых жизнь и здоровье Владимира Путина. «Обсудим, откуда эти теории берутся и что действительно будет, если наш президент внезапно умрёт», – сказано в описании подкаста.

Вторая ссылка — передача «Радио Свобода», где затрагивается широкий спектр тем — от событий в Украине до новостей о преследовании российских артистов за их гражданскую позицию. Датирован материал январём текущего года.

Третья ссылка — подкаст Александра Невзорова «Экстракт», записанный в феврале текущего года. В нём также затронуто множество тем, большая часть которых также посвящёна Украине, но есть там обзор текущих новостей — например, о взломах федеральных телевещательных сетей.

Поскольку блокировка осуществляется по HTTPS, у многих провайдеров могут быть проблемы с доступом ко всему сайту подкастов Podtail.