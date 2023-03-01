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1 March 2023

Цензура коснулась подкастов Александра Невзорова, Максима Каца и «Радио Свобода»

«Неуказанный госорган» заблокировал три ссылки на портале Podtail, где рассказывается о событиях в Украине, конспирологических теориях относительно здоровья Владимира Путина, взломах российских госсайтов и других политических событиях.
Фото: Magda Ehlers / Pexels

В ходе очередного мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили, что в него внесены три ссылки на сайт подкастов Podtail.

Первая ссылка — материал Максима Каца, датированный августом прошлого года, о конспирологических теориях, в центре которых жизнь и здоровье Владимира Путина. «Обсудим, откуда эти теории берутся и что действительно будет, если наш президент внезапно умрёт», – сказано в описании подкаста.

Вторая ссылка — передача «Радио Свобода», где затрагивается широкий спектр тем — от событий в Украине до новостей о преследовании российских артистов за их гражданскую позицию. Датирован материал январём текущего года.

Третья ссылка  — подкаст Александра Невзорова «Экстракт», записанный в феврале текущего года. В нём также затронуто множество тем, большая часть которых также посвящёна Украине, но есть там обзор текущих новостей — например, о взломах федеральных телевещательных сетей.

Поскольку блокировка осуществляется по HTTPS, у многих провайдеров могут быть проблемы с доступом ко всему сайту подкастов Podtail.

Генпрокуратура Радио Свобода Александр Невзоров 32-ФЗ военная цензура Максим Кац

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