Российский кабмин поддержит развитие квантовых технологий

Стали известны меры поддержки, которые Правительство РФ готово предоставить для реализации концепции развития квантовой отрасли.
Как удалось выяснить «Ъ», власти собираются внести иностранное ПО и оборудование для квантовых решений в постановление Правительства №616, запрещающее приобретение иностранных товаров для безопасности государства.
В то же время авторы намерены привлекать зарубежных специалистов для развития отрасли: им предоставят преимущества, которыми обладают сотрудники российских IT-компаний, дадут право на получение льготной ипотеки и даже упростят процедуру получения ВНЖ.
Для регулирования отрасли используют единый реестр квантовых технологий.
Применять квантовые технологии авторы инициативы будут для обеспечения безопасности — например, для защиты электронного голосования.
«Квантовые технологии нужны как в системах госуправления, так и для обеспечения безопасной передачи значимых для граждан и бизнеса сведений», — отметил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что инициатива позволит привлечь бизнес в отрасль как в качестве инвестора, так и в качестве покупателя технологий.
Концепция, утверждённая 17 июля, будет действовать до 2030 года. ОАО РЖД станет одной из компаний, ответственных за её реализацию.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.