Российский кабмин поддержит развитие квантовых технологий

Стали известны меры поддержки, которые Правительство РФ готово предоставить для реализации концепции развития квантовой отрасли.

Как удалось выяснить «Ъ», власти собираются внести иностранное ПО и оборудование для квантовых решений в постановление Правительства №616, запрещающее приобретение иностранных товаров для безопасности государства.

В то же время авторы намерены привлекать зарубежных специалистов для развития отрасли: им предоставят преимущества, которыми обладают сотрудники российских IT-компаний, дадут право на получение льготной ипотеки и даже упростят процедуру получения ВНЖ.

Для регулирования отрасли используют единый реестр квантовых технологий.

Применять квантовые технологии авторы инициативы будут для обеспечения безопасности — например, для защиты электронного голосования.

«Квантовые технологии нужны как в системах госуправления, так и для обеспечения безопасной передачи значимых для граждан и бизнеса сведений», — отметил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что инициатива позволит привлечь бизнес в отрасль как в качестве инвестора, так и в качестве покупателя технологий.

Концепция, утверждённая 17 июля, будет действовать до 2030 года. ОАО РЖД станет одной из компаний, ответственных за её реализацию.