Минцифры предлагает признать подмену номера официальной угрозой абоненту

Минцифры систематизирует борьбу с телефонными мошенниками, имитирующими чужой номер, чтобы добиться доверия, пишут «Ведомости». Министерство добавит подмену номера в качестве одной из угроз в правила для сетей связи. После этого Роскомнадзор разработает регламент борьбы с этим видом обмана.



Предложено ввести в правовое поле понятие «угроза подмены абонентского номера», добавив его в «Правила централизованного управления сетью связи общего пользования». Сейчас этой технологией активно пользуются мошенники, маскируя свои номера под колл-центр банка.



«В настоящее время угроза подмены абонентского номера или уникального кода идентификации абонента ни в каком виде не закреплена на законодательном уровне. Введение в правовое поле данной угрозы позволит Роскомнадзору на законных основаниях в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования обязать операторов не пропускать вызовы с фальшивых номеров», – заявил замглавы Минцифры России Олег Иванов.



Регламент реагирования на новую угрозу в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования разработает Роскомнадзор по согласованию с Минцифры и ФСБ.



Изначально техническая возможность подменить номер звонящего была предусмотрена провайдерами для удобства определенных категорий клиентов. Например, крупные компании могут подменять номера телефонов сотрудников (сейчас у многих компаний сотрудники колл-центров работают на удаленке), чтобы клиенты перезванивали на единый номер.



При любом звонке по сотовой сети для идентификации звонящего используется два параметра, говорит управляющий партнер и основатель российского хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. «Первый – это идентификатор номера для биллинга, который подменить нельзя, а второй – Caller ID – высвечивается на экране вызываемого абонента. Его-то и подменяют злоумышленники при звонках. Наиболее часто такой вид мошенничества связан со звонками из банков», – сказал эксперт.



Отслеживать такие звонки недостаточно, отмечает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков: «Большая проблема состоит в том, как поймать этих мошенников. Помимо тех, кто звонит «из банка», есть еще продажи сомнительных товаров, лекарств. В этих случаях отследить звонок с фальшивого номера практически невозможно».