Правительство утвердило требования по блокировкам трафика с подменных номеров

Правительство РФ утвердило требования к системе блокировки звонков и SMS с подменных номеров — «Антифрод» — и правила её функционирования. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Система будет анализировать телефонные номера и уникальные коды идентификации абонентов, которые инициируют телефонные вызовы и передачу SMS, а также выявлять соединения, относительно которых отсутствует информация об инициировании, предоставлять операторам сведения об этом и мониторить, не пропускают ли операторы трафик с подменных номеров.

Система будет обрабатывать следующую информацию:

– об абонентских номерах и уникальных кодах идентификации абонентов, инициирующих вызовы (включая звонки, SMS, передачу голосовых сообщений);

– о номерах абонентов, которым поступил вызов;

– о дополнительных номерах, используемых при переадресации соединений;

– о дате и времени установления соединения;

– о сетях связи, задействованных при пропуске трафика;

– об установленных соединениях с подменных номеров.

Нормы касаются, соответственно, операторов подвижной радиотелефонной связи, операторов связи, с сетей которых инициируется телефонный вызов и соединение для целей передачи голосовой информации, а также операторов связи, участвующих в установлении телефонного соединения и оказывающих услуги по пропуску трафика.

Оператором системы станет радиочастотная служба ФГУП «ГРЧЦ» («Главный радиочастотный центр»). Она будет следить за блокировками звонков и SMS с подменных номеров в соответствии с законом «О связи».

Ранее мобильные операторы раскритиковали предложенные Минцифры подзаконные акты о подключении к системе для отслеживания и блокировки подменных номеров.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.