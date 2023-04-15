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Аналитика
15 April 2023

Путин подписал закон об электронных повестках

Закон меняет правила оповещения призывников, устанавливает правила ограничения для уклонистов. Теперь получивший любым способом повестку военнообязанный гражданин не сможет выехать за пределы страны, и в течение 20 дней должен явиться в военкомат.

Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. На официальном портале правовой информации размещён федеральный закон №127-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при внесении в Госдуму имевший несколько иную формулировку — «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» (по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу)».

Поскольку поправки вносились в уже принятый в 2018 году законопроект с нескрываемой поспешностью, не сразу было понятно, как и в каком порядке будут действовать новые нормы. В собранном же на портале правовой информации документе суть новых норм изложена в более внятном виде, но всё равно принятые поправки не могутт не вызывать целого ряда вопросов, касающихся прав и свобод граждан.

Новый закон позволяет направить военнообязанному повестку несколькими способами: на руки под роспись лично или заказным письмом, а также в электронной форме. Электронная повестка считается врученной с момента размещения её в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.

 

 

Для осуществления постановки на воинский учёт и других соответствующих действий будет создано два реестра:

  • Реестр воинского учёта, где будет собран весь перечень личных данных военнообязанного гражданина;
  • Реестр направленных (врученных) повесток.

Получивший любым способом повестку не может выезжать за пределы страны. Затем, согласно поправкам, в течение 20 дней необходимо явиться в военкомат, а в случае неявки гражданин лишается права работать в качестве ИП или самозанятого, получать кредиты, регистрировать недвижимость или автотранспорт.

Если повестка не была вручена, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток. Согласно тексту документа, в этот реестр военкомат будет заносить информацию о дате направления повестки — в электронном виде или заказным письмом с уведомлением.

Сведения из реестра повесток будут доступны на самом сайте реестра, на «Госуслугах» и при визите в МФЦ.

«Государство-то не дурак, как его многие считали. Кремль отлично понимает, что в цифровой век не победишь ни в одной <спецоперации>, если ты не умеешь оцифровывать должным образом все армейские процессы. От учета служивых до распределения ресурсов, необходимых для неё», – пишет в своём Tg-канале ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Если говорить о тех ведомствах и организациях, которые должны будут передавать данные о военнообязанном гражданине в единую базу, легче будет упомянуть только тех, на кого эта обязанность не ляжет. Сведения о гражданах в военкоматы в соответствии с новыми поправками теперь направляют:

  • МВД;
  • Федеральная налоговая служба;
  • Органы дознания и следствия;
  • Суды;
  • Фонд пенсионного и социального страхования;
  • Местные и федеральные органы государственной власти;
  • Медицинские организации;
  • Центральная избирательная комиссия;
  • Работодатели;
  • Университеты и другие учебные заведения.

Закон вступил в силу после подписания его Президентом и официального опубликования на портале правовой информации.

Проект «Сетевые Свободы» в связи с появлением нового закона также напоминает, что призывы игнорировать повестки и не ходить в военкоматы могут влечь уголовную ответственность согласно принятой в июле прошлого года статье 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).

Известно уже о нескольких уголовных делах по этой статье, отмечают правозащитники:

«Подобное обвинение предъявили поэту Артёму Камардину за слова, произнесённые на поэтическом вечере в Москве: в ходе мобилизации «соблюдать правила», «не брать» повестки из рук представителей военкоматов, «не подписывать» документы о получении повесток и «не являться» в военкоматы. Камардин находится под стражей».

Расследует такие дела Следственный комитет, а о возбуждении уголовного дела подозреваемые чаще всего узнают уже в ходе обыска, который сопровождается изъятием электронных устройств.

«В тех случаях, когда оперативникам удаётся уговорить шокированного гражданина дать пароли от устройств, расследование, как правило, сопровождается изучением всех старых переписок, подписок и постов в мессенджерах и соцсетях. Это может дать основания для дополнительных обвинений», – подытоживают «Сетевые Свободы».

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