Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. На официальном портале правовой информации размещён федеральный закон №127-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при внесении в Госдуму имевший несколько иную формулировку — «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» (по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу)».

Поскольку поправки вносились в уже принятый в 2018 году законопроект с нескрываемой поспешностью, не сразу было понятно, как и в каком порядке будут действовать новые нормы. В собранном же на портале правовой информации документе суть новых норм изложена в более внятном виде, но всё равно принятые поправки не могутт не вызывать целого ряда вопросов, касающихся прав и свобод граждан.

Новый закон позволяет направить военнообязанному повестку несколькими способами: на руки под роспись лично или заказным письмом, а также в электронной форме. Электронная повестка считается врученной с момента размещения её в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.

Путин подписал закон об электронных повестках, едином реестре военнообязанных и ограничении прав "уклонистов"https://t.co/DbSlOcF5wp — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) April 14, 2023

Для осуществления постановки на воинский учёт и других соответствующих действий будет создано два реестра:

Реестр воинского учёта, где будет собран весь перечень личных данных военнообязанного гражданина;

Реестр направленных (врученных) повесток.

Получивший любым способом повестку не может выезжать за пределы страны. Затем, согласно поправкам, в течение 20 дней необходимо явиться в военкомат, а в случае неявки гражданин лишается права работать в качестве ИП или самозанятого, получать кредиты, регистрировать недвижимость или автотранспорт.



Если повестка не была вручена, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток. Согласно тексту документа, в этот реестр военкомат будет заносить информацию о дате направления повестки — в электронном виде или заказным письмом с уведомлением.



Сведения из реестра повесток будут доступны на самом сайте реестра, на «Госуслугах» и при визите в МФЦ.

«Государство-то не дурак, как его многие считали. Кремль отлично понимает, что в цифровой век не победишь ни в одной <спецоперации>, если ты не умеешь оцифровывать должным образом все армейские процессы. От учета служивых до распределения ресурсов, необходимых для неё», – пишет в своём Tg-канале ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Если говорить о тех ведомствах и организациях, которые должны будут передавать данные о военнообязанном гражданине в единую базу, легче будет упомянуть только тех, на кого эта обязанность не ляжет. Сведения о гражданах в военкоматы в соответствии с новыми поправками теперь направляют:

МВД;

Федеральная налоговая служба;

Органы дознания и следствия;

Суды;

Фонд пенсионного и социального страхования;

Местные и федеральные органы государственной власти;

Медицинские организации;

Центральная избирательная комиссия;

Работодатели;

Университеты и другие учебные заведения.

Закон вступил в силу после подписания его Президентом и официального опубликования на портале правовой информации.

Проект «Сетевые Свободы» в связи с появлением нового закона также напоминает, что призывы игнорировать повестки и не ходить в военкоматы могут влечь уголовную ответственность согласно принятой в июле прошлого года статье 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).



Известно уже о нескольких уголовных делах по этой статье, отмечают правозащитники:

«Подобное обвинение предъявили поэту Артёму Камардину за слова, произнесённые на поэтическом вечере в Москве: в ходе мобилизации «соблюдать правила», «не брать» повестки из рук представителей военкоматов, «не подписывать» документы о получении повесток и «не являться» в военкоматы. Камардин находится под стражей».

Расследует такие дела Следственный комитет, а о возбуждении уголовного дела подозреваемые чаще всего узнают уже в ходе обыска, который сопровождается изъятием электронных устройств.



«В тех случаях, когда оперативникам удаётся уговорить шокированного гражданина дать пароли от устройств, расследование, как правило, сопровождается изучением всех старых переписок, подписок и постов в мессенджерах и соцсетях. Это может дать основания для дополнительных обвинений», – подытоживают «Сетевые Свободы».