Польское яблоко раздора

Тагилстроевский районный суд города Нижнего Тагила в Свердловской области заблокировал ссылку на сайт flagma.se с предложением приобрести яблоки из Польши:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6315084

Инициатором блокировки выступила местная транспортная прокуратура, обосновав это тем, что там «содержится информация о реализации «санкционной» продукции (груши разных сортов, страной происхождения которых является Польша), запрещенной к ввозу из стран, принявших решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившихся к такому решению».

Поскольку блокировка страницы происходит по HTTPS, проблемы с доступом ощущаются у многих российских пользователей ко всему сайту. Нам сообщили из Москвы, Челябинской области, Ямало-Ненецкого Автономного округа и других регионов, что на Flagma.se нельзя зайти с «Мегафона», «Дом.Ру», «Интерсвязи» и ряда мелких провайдеров.

Flagma — это международная бизнес-платформа, которая помогает создавать сервисы и инструменты, используемые её клиентами в бизнесе. В частности, там можно размещать объявления о продаже товаров. Основной сайт, Flagma.com, открывается в России без особых проблем, но шведский сайт международного проекта пока не грузится. Кроме Швеции, Flagma имеет представительства в Австрии, Великобритании, Украине, Польше, Чехии, Беларуси, Казахстане, Японии и многих других странах.

Платформа уже неоднократно становилась объектом пристального внимания росийских властей по всё той же причине — из-за размещения там объявлений о продаже «санкционных» продуктов, причём ссылки блокировались на польском, испанском, украинском, нидерландском, финском, белорусском, немецком и норвежском доменах. Некоторые ссылки уже вынесены из реестра запрещённой информации.