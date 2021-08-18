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18 августа 2021

К пользователям из слитой базы сторонников Навального пришла полиция

При этом правоохранители не объяснили, откуда эти данные у них самих.

К жителям Москвы, чьи данные оказались в слитой базе сторонников Алексея Навального, ночью приходила полиция. Об этом они рассказали в соцсетях. Полиция также посетила корреспондента «Новой газеты» Илью Азара, однако причина визита в данном случае точно неизвестна.

 

«Меня дома не было, но соседям люди в штатском, представившиеся полицейскими, говорили что-то про мои персональные данные, которые мол попали в интернет», —  написал журналист.

 

В ОВД-Инфо насчитали более чем о 20 случаях, когда полицейские приходили домой к людям, зарегистрировавшимся на сайтах «Свободу Навальному!», «Умного голосования» или отправлявшим пожертвования ФБК. Правоохранители представлялись сотрудниками уголовного розыска, хотели «поговорить» и предлагали написать заявление о краже персональных данных из-за слива базы. 

 

«Силовики требуют объяснений о донатах ФБК, попадании человека в базу (при этом сами не объясняют, откуда эта база у них). Один человек сообщил нам о том, что полиция очень хотела получить от него заявление на Алексея Навального за незаконную передачу персональных данных», — рассказали в ОВД-Инфо.

 

Сторонник оппозиционера Леонид Волков отреагировал на произошедшее:

 

«Что это было? Ответ я дал в заголовке: террористический акт. Придем к 20 случайным людям, но сделаем это максимально пугающе и максимально громко — ночью, одновременно, с угрозами и долбежкой в двери — так, чтобы все сотни тысяч наших сторонников в Москве чувствовали себя некомфортно, боялись, вздрагивали от шагов на лестничной клетке по ночам. Обыкновенный террор, ничего больше».

 

 По его словам, ни один человек не согласился написать заявление.

 

 

Напомним, в апреле в открытый доступ попала база с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». В команде политика извинились за утечку и заявили, что к сливу причастен петербургский активист Фёдор Горожанко, работавший в ФБК в 2016-2019 годах. Сам Горожанко это отрицал.

В июне в сети начали продавать базу данных подписчиков проекта «Умного голосования», которая в том числе содержала адреса постоянной регистрации участников проекта из Москвы и Московской области. 16 августа в телеграм-каналах и даркнете появились расширенные базы данных подписчиков проекта «Умное голосование», которые содержали адреса проживания и места работы людей.

В июне же ФБК и другие организации, связанные с Навальным, признали «экстремистскими» по жалобе московской прокуратуры. 

 

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