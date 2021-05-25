Полиция возбудила административное дело из-за роликов Dolce & Gabbana

История с размещением в Instagram-аккаунте компании Dolce & Gabbana серии видеороликов Love Is Love получила новое продолжение. Кроме того, питерские прокуроры решили через суд признать два ролика с целующимися однополыми парами запрещёнными на территории РФ, данными материалами заинтересовалась полиция.
Об этом говорится в ответе МВД России на запрос депутата Госдумы Михаила Романова, который имеется в распоряжении ТАСС:
«По сведениям о размещении на странице Dolce & Gabbana в социальной сети Instagram доступных для детей материалов, которые могут причинить вред их здоровью и развитию, уполномоченным должностным лицом ГУ МВД России по Московской области 29 марта 2021 года возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 „Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних“ КоАП РФ. В настоящее время осуществляется административное расследование».
Романов написал запрос в ведомство после обращения гражданина, утверждает ТАСС.
Instagram-ролик D&G с целующимися женщинами хотят заблокировать через суд. В заявлении зампрокурора СПб сказано, что данный видеоматериал отрицает семейные цености и пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения https://t.co/Lfom23QyLk via @dolcegabbana @TrevorProject— РосКомСвобода (@RuBlackListNET) May 15, 2021
К слову, история "прокуратура vs D&G" приобрела уже международный размах:
Russian prosecutor seeks to ban Dolce & Gabbana same-sex kiss ads https://t.co/OLSclpiK4a pic.twitter.com/OROj8AprAs— Reuters (@Reuters) May 24, 2021
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