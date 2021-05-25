Нужна юр.помощь?
Новости
25 мая 2021 г. 12:39

Полиция возбудила административное дело из-за роликов Dolce & Gabbana

Правоохранители считают, что размещённые в Instagram видеоматериалы с однополыми парами могут причинить вред здоровью и развитию детей, поскольку «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних».

История с размещением в Instagram-аккаунте компании Dolce & Gabbana серии видеороликов Love Is Love получила новое продолжение. Кроме того, питерские прокуроры решили через суд признать два ролика с целующимися однополыми парами запрещёнными на территории РФ, данными материалами заинтересовалась полиция.

Об этом говорится в ответе МВД России на запрос депутата Госдумы Михаила Романова, который имеется в распоряжении ТАСС:

«По сведениям о размещении на странице Dolce & Gabbana в социальной сети Instagram доступных для детей материалов, которые могут причинить вред их здоровью и развитию, уполномоченным должностным лицом ГУ МВД России по Московской области 29 марта 2021 года возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 „Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних“ КоАП РФ. В настоящее время осуществляется административное расследование».

Романов написал запрос в ведомство после обращения гражданина, утверждает ТАСС.

К слову, история "прокуратура vs D&G" приобрела уже международный размах:

Instagram 436-ФЗ МВД России эффект Стрейзанд КоАП пропаганда ЛГБТ D&G

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Instagram-ролик Dolce & Gabbana с целующимися женщинами хотят заблокировать через суд
Суд в Башкортостане оштрафовал экоактивистку по «закону о митингах» за Instagram-фотосессию
Главу штаба Навального в Архангельске оштрафовали за пропаганду наркотиков из-за клипа Децла
Склонение и пропаганда потребления наркотиков в Сети могут стать новым составом преступления
МВД предлагает сажать на два года за пропаганду наркотиков в Сети
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности