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May 15, 2021, 12:24 p.m.

Instagram-ролик Dolce & Gabbana с целующимися женщинами хотят заблокировать через суд

В заявлении зампрокурора Санкт-Петергурга сказано, что данный видеоматериал отрицает семейные цености и пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения.

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал административное исковое заявление прокурора о признании информации, распространяемой в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Из иска следует, «в ходе проведённой проверки было установлено, что в сети Интернет размещён видеоматериал, на котором содержится информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения».

В карточке на сайте суда указано, что исковое заявление оставлено без движения до 07.06.2021.

Сеть уже отреагировала на данное сообщение, и российские пользователи Instagram начали соревнование в остроумии, оставляя под роликом комментарии, адресованные Роскомнадзору, прокуратуре СПб и т.п., вот часть из них:

«Не видел и не знал. Спасибо #прокуратураспб ) Пусть люди живут как хотят, счастье доступно каждому»

«Сколько стоит реклама в исполнении прокуратуры?»

«Я здесь благодаря питерской прокуратуре! Держу в курсе: мои семейные ценности не пошатнулись и геем я не стал. Духовные скрепы на месте»

«Какой откат получила прокуратура Питера за продвижение бренда в России?)»

«Прокуратора пиарит зачётно».

Серию видеороликов Love Is Love на тему романтических отношений, в том числе с тематикой LGBT, D&G опубликовала в социальных сетях в феврале текущего года, и к марту это заметили российские депутаты. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с запросом о проведении проверки официального Instagram-аккаунта Dolce & Gabbana. К документу парламентарий приложил фотографии видеоконтента, на котором изображены нетрадиционные отношения мужчин, женщин и трансгендеров. По его мнению, этот контент подпадает под статью КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних» и должен быть ограничен для просмотра детей на территории России.

«Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру. Даже больше подходит слово «агрессия». Посмотрите, как активно пошел этот процесс в последнее время. В голливудских фильмах всё больше и больше сюжетов прямо или косвенно посвящено теме гомосексуальности. Выходят сериалы, в которых главные актеры практикуют нетрадиционные отношения, а всех персонажей, которые выражают сомнение, выставляют глупыми, нелепыми и всегда проигрывающими», ― объяснил «Известиям» свою позицию Анатолий Выборный.

149-ФЗ Санкт-Петербург 139-ФЗ эффект Стрейзанд ЛГБТ пропаганда гомосексуализма прокуратура суд D&G

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