Instagram-ролик Dolce & Gabbana с целующимися женщинами хотят заблокировать через суд

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал административное исковое заявление прокурора о признании информации, распространяемой в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



Из иска следует, «в ходе проведённой проверки было установлено, что в сети Интернет размещён видеоматериал, на котором содержится информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения».



В карточке на сайте суда указано, что исковое заявление оставлено без движения до 07.06.2021.



Сеть уже отреагировала на данное сообщение, и российские пользователи Instagram начали соревнование в остроумии, оставляя под роликом комментарии, адресованные Роскомнадзору, прокуратуре СПб и т.п., вот часть из них:

«Не видел и не знал. Спасибо #прокуратураспб ) Пусть люди живут как хотят, счастье доступно каждому»



«Сколько стоит реклама в исполнении прокуратуры?»



«Я здесь благодаря питерской прокуратуре! Держу в курсе: мои семейные ценности не пошатнулись и геем я не стал. Духовные скрепы на месте»



«Какой откат получила прокуратура Питера за продвижение бренда в России?)»



«Прокуратора пиарит зачётно».

Прокуратура Петербурга потребовала запретить видео в инстаграме Dolce & Gabbana, где целуются девушки: за отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.



В комментариях под постом теперь напоминают про «эффект Стрейзанд»https://t.co/9l3gggLdBI pic.twitter.com/i2dzsbxmGn — TJ (@tjournal) May 15, 2021

Дом моды Dolce&Gabbana принёс свои извинения за свой скандальный ролик и выпустил новое видео где вместо двух целующихся девушек целуются путин и шойгу. — Стервятник социальных сетей (@SpiritOfSiberia) May 15, 2021

Серию видеороликов Love Is Love на тему романтических отношений, в том числе с тематикой LGBT, D&G опубликовала в социальных сетях в феврале текущего года, и к марту это заметили российские депутаты. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с запросом о проведении проверки официального Instagram-аккаунта Dolce & Gabbana. К документу парламентарий приложил фотографии видеоконтента, на котором изображены нетрадиционные отношения мужчин, женщин и трансгендеров. По его мнению, этот контент подпадает под статью КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних» и должен быть ограничен для просмотра детей на территории России.

«Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру. Даже больше подходит слово «агрессия». Посмотрите, как активно пошел этот процесс в последнее время. В голливудских фильмах всё больше и больше сюжетов прямо или косвенно посвящено теме гомосексуальности. Выходят сериалы, в которых главные актеры практикуют нетрадиционные отношения, а всех персонажей, которые выражают сомнение, выставляют глупыми, нелепыми и всегда проигрывающими», ― объяснил «Известиям» свою позицию Анатолий Выборный.