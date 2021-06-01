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Новости
1 июня 2021 г. 7:14

Левая активистка Дарья Полюдова приговорена к шести годам реального срока

По словам главы международной «Агоры» Павла Чикова, это первый случай в России, когда женщине за слова дали 6 лет колонии общего режима.

Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил лидера «Левого сопротивления» Дарью Полюдову к 6 годам колонии общего режима. Об этом сообщает адвокат Леонид Соловьёв, сотрудничающий с «Сетевыми Свободами».

Полюдову признали виновной в оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и публичных призывах к экстремизму (часть 1 статьи 280 УК РФ).

Кроме того, суд запретил активистке работать в СМИ и организовывать массовые мероприятия на протяжении 4 лет. Также суд запретил ей 4 года постить информацию в интернете.

Как пишут «Сетевые свободы», в оправдании терроризма Полюдову обвинили из-за поста во «ВКонтакте» про Шамиля Басаева. Помимо этого, в одном из эпизодов дела фигурировало видео о Евгении Манюрове, устроившем стрельбу у здания ФСБ на Лубянке.

 

По словам главы международной «Агоры» Павла Чикова, шесть лет колонии за слова женщине в России назначили впервые:

 

Активистка находится в СИЗО с января 2020 года. Судебный процесс — с первого до последнего заседания — занял меньше месяца. Юристы «Сетевых Свобод» намерены обжаловать приговор.

 

Мать Полюдовой, Татьяна, которая ведёт аккаунт активистки в Facebook, просто шокирована таким вердиктом. Она также попросила всех сочувствующих помогать её дочери - прежде всего, посылками, письмами, свиданиями:

 

В декабре 2015 года Полюдова стала первой в России, кого приговорили к двум годам колонии-поселения по уголовному делу о сепаратизме — оно было заведено после того, как она пыталась организовать марш за федерализацию Кубани. Обжаловать тот приговор ей не удалось. Полюдова вышла на свободу в октябре 2017 года.

соцсети ВКонтакте ст.205.2 ст.280 Павел Чиков уголовка Дарья Полюдова

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