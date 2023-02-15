Журналистку Марию Пономаренко приговорили к 6 годам колонии по делу о «фейках» про армию

Суд в Барнауле приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии по делу о распространении «фейков» про действия Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК). Также ей на 5 лет запрещено заниматься журналистской деятельностью. Об этом сообщает RusNews.

Уголовное дело возбудили из-за публикации от 17 марта в телеграм-канале на 1,6 тысяч человек. Предположительно, поводом для дела стали посты в телеграм-канале «Цензуры нет», где рассказывалось о людях, укрывавшихся в театре в Мариуполе.

«Я когда вижу по телевизору с украинской стороны призывы "бейте", с нашей призывы "бейте", мне непонятно. Мы в двадцать первом веке. Мы в каменном веке живём? Почему мы в 90-е Чечню не отпустили? Вы поддерживаете такие же инициативы у соседей, у себя запрещаете. Это лицемерие чистой воды», — заявила Мария Пономаренко в последнем слове.

Своё последнее слово в суде журналистка зачитывала с небольшим плакатом, на котором была изображена звезда Давида с надписью «Оппозиционерка патриотка пацифистка».