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19 августа 2022

Российские поисковики промаркируют TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей законодательства

Такие меры понуждения против данных сервисов ввёл Роскомнадзор, поскольку те отказались блокировать запрещённую информацию и выполнять «закон о компаниях-заложниках».

«Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», – сообщило надзорное ведомство в своём (sic!) Telegram.

РКН пояснил, что вышеуказанные сервисы не соблюдают порядок удаления запрещённой информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ» («закон о компаниях-заложниках»).

«Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства», – подытожил Роскомнадзор.

Ранее такие меры понуждения уже применялись к Twitch, Wikimedia Foundation, Inc и Google LLC

Роскомнадзор 139-ФЗ мессенджеры поисковики 236-ФЗ

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