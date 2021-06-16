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June 16, 2021, 7:54 a.m.

Подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ предлагает легализовать доступ на порносайты через госсистему идентификации

Порнографический контент следует разделить на «незаконный» и «не запрещенный законом», открыв доступ к последнему только совершеннолетним.

Научно-технический центр Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) опубликовал исследование «Международный опыт регулирования возрастных ограничений в интернете», в котором разобрал, в частности опыт ограничения несовершеннолетних от просмотра таких материалов в других странах.

 

Как пишет «Ъ», первым обративший внимание на публикацию, авторы составили ряд рекомендаций для России. Они предложили разделить порнографию на два типа: «не запрещенная законом» и «незаконная».

К последней авторы исследования отнесли детскую порнографию и «явно оскорбительную», такую как изнасилования. «Не запрещенную законом» порнографию авторы определяют как материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия». Как поступать с «незаконной» порнографией, НТЦ ГРЧЦ не уточняет, а просмотр «незапрещенной» предлагается сделать возможным для совершеннолетних граждан.

 

 

Подтверждать возраст предлагается через системы верификации, которые разработают порносайты, или через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), с помощью которой россияне регистрируются, в частности, на сайте «Госуслуг».

Авторы исследования полагают, что доступ ко всей порнографии должен быть ограничен, пока пользователь не подтвердит свой возраст. Фильтровать порнографический контент предлагается с помощью оборудования в сетях операторов, обязательного к установке. Речь может идти о технических средствах противодействия угрозам (ТСПУ), которе операторы установили по закону о «суверенном Рунете».

Роскомнадзор ЕСИА порно ФГУП ГРЧЦ Госуслуги

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