Лидера панк-рок группы «Порнофильмы» проверят на экстремизм

Лидера панк-рок группы «Порнофильмов» Владимира Котлярова проверят на экстремизм. Заявление в полицию поступило от некого мужчины, посчитавшего, что признаки экстремизма могут быть в высказываниях музыканта в соцсетях.

Как сообщила в своём телеграм-канале телеведущая Ксения Собчак, написавший донос мужчина носит фамилию Зубцовский. По информации журналистки, сначала жалоба находилась в УВД по северо-западному округу Москвы, позже её передали в ОМВД по городскому округу Дубна, где живёт Котляров.

«Лидер «Порнофильмов» не раз высказывался по поводу происходящего в Украине и очень отчётливо доносил свою мысль о том, кто виноват в происходящем», — прокомментировала Собчак.

Напомним, в ноябре 2021 года Минюст внёс песню «Порнофильмов» в список экстремистских. Музыканты тогда заявили, что об этом они узнали от журналистов, о судебном заседании их никто не уведомил. Абсурдность ситуации, подчёркивают «Порнофильмы», заключается ещё и в том, что «Нищих убивай» является кавером на песню легендарной американской панк-группы Dead Kennedys «Kill the poor». В феврале 2022 году суд отменил решение о признании песни экстремистской.

В телеграм-канале «Порнофильмов» на 66,8 тыс. подписчиков периодически появлялись публикации в поддержку Украины. 2 июня группа сообщила, что ее страница во «ВКонтакте» была заблокирована по требованию Генпрокуратуры.