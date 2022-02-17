Суд отменил решение о признании песни группы «Порнофильмы» экстремистской, сообщают «Сетевые свободы». Апелляционную жалобу адвокатов удовлетворили, решение Дзержинского районного суда Волгограда отменили, дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Прокуратура Волгоградской области: "Признание произведения экстремистским не затрагивает права и законные интересы автора" 🙈 pic.twitter.com/SHz1Z3oGn1 — Pavel Chikov (@pchikov) February 17, 2022

Напомним, в ноябре 2021 года Минюст внёс песню «Порнофильмов» в список экстремистских. Музыканты тогда заявили, что об этом они узнали от журналистов, о судебном заседании их никто не уведомил. Абсурдность ситуации, подчёркивают «Порнофильмы», заключается ещё и в том, что «Нищих убивай» является кавером на песню легендарной американской панк-группы Dead Kennedys «Kill the poor»:

«Текст песни был практически дословно переведен на русский язык с небольшими художественными украшениями и адаптацией под русскую действительность.



Когда мы работали над этой песней, конечно же, мы не представляли, что кто-то всерьёз будет рассматривать её в суде, проводить какие-то лингвистические экспертизы и прочее».

На данный момент защита прошла первые два процессуальных этапа, рассказал «Роскомсвободе» адвокат «Сетевых свобод» Станислав Селезнёв, который представляющийв суде лидера группы Владимира Котлярова. Ещё в январе юристы добились восстановления срока на подачу апелляционной жалобы. А сегодня — отмены решения за счёт того, что доказали суду совокупность двух значимых обстоятельств:

1) запрет песни является существенным нарушением прав автора — исполнять произведения, не подвергаясь наказанию, и распространять их, получая вознаграждение за свой труд;

2) прокуратура и суд первой инстанции проигнорировали обязанность привлечь к участию в деле автора и дать ему возможность выступить в защиту своего произведения.

«Полагаем, что данное решение устанавливает новый стандарт, ограничивающий произвольное вмешательство в право на свободу выражения. Это очень важно, поскольку дОлжно прекратить практику конвеерного рассмотрения исков прокуратуры о пополнении списка экстремистских материалов без предоставления авторам права на защиту», — комментирует Селезнёв.

Адвокат рассказал, что следующий этап — борьба за срочное исключение песни из реестра Минюста, новое рассмотрение дела в первой инстанции и отказ в удоволетворении иска прокуратуры.