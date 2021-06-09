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9 июня 2021 г. 11:14

Внесудебная блокировка порочащей информации принята в III чтении

Решение об ограничении доступа к такой, а также касающейся обвинений в преступлениях информации будет принимать Генеральная прокуратура.

Депутаты Госдумы приняли закон, которым предлагается установить внесудебный порядок ограничения доступа к информационному ресурсу в интернете, «распространяющему недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство гражданина или подрывает его репутацию и связана с обвинением этого лица в совершении преступления».

Авторами законопроекта №1113081-7, внесённого в парламент в феврале текущего года, выступили депутаты С.М.Боярский, А.Г.Альшевских, В.Г.Газзаев и И.В.Станкевич.

Согласно изменениям, внесённым в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», для удаления порочащей информации гражданин должен будет составить обращение в прокуратуру региона и объяснить, почему необходимо удалить данные.

Прокурор в течение 10 дней должен будет проверить сведения, а затем решить, нужно ли их удалять.

После этого документы отправляются генеральному прокурору, который принимает финальное решение. В течение суток после получения уведомления об удалении порочащей информации сайт, «распространяющий недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления» должен удалить сведения, иначе его ждет досудебная блокировка.

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