Внесудебная блокировка порочащей информации принята в III чтении

Депутаты Госдумы приняли закон, которым предлагается установить внесудебный порядок ограничения доступа к информационному ресурсу в интернете, «распространяющему недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство гражданина или подрывает его репутацию и связана с обвинением этого лица в совершении преступления».

#Заседание: Принят закон, которым предусматривается внесудебный порядок блокировка ресурса, «распространяющему недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство гражданина или подрывает его репутацию и связана с обвинением этого лица в совершении преступления». pic.twitter.com/h9vZR3b762 — Государственная Дума (@dumagovru) June 9, 2021

Авторами законопроекта №1113081-7, внесённого в парламент в феврале текущего года, выступили депутаты С.М.Боярский, А.Г.Альшевских, В.Г.Газзаев и И.В.Станкевич.

Согласно изменениям, внесённым в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», для удаления порочащей информации гражданин должен будет составить обращение в прокуратуру региона и объяснить, почему необходимо удалить данные.

Прокурор в течение 10 дней должен будет проверить сведения, а затем решить, нужно ли их удалять.

После этого документы отправляются генеральному прокурору, который принимает финальное решение. В течение суток после получения уведомления об удалении порочащей информации сайт, «распространяющий недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления» должен удалить сведения, иначе его ждет досудебная блокировка.