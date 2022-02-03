МВД определило механизм блокировки сайтов с данными лиц под госзащитой

В рамках исполнения федерального закона №288-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который был принят в целях недопущения разглашения персональных данных силовиков, судей и некоторых госчиновников, Министерство внутренних дел России разработало проект постановления Правительства, которым определён порядок блокировки сайтов с информацией о лицах, находящихся под госзащитой.

Государственная защита, согласно закону, будет распространяться на любых сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и военнослужащих органов внешней разведки. В законе также упомянуты судьи и должностные лица контролирующих органов.

В свою очередь, разработанный МВД документ устанавливает, что Роскомнадзор в течение суток со дня получения решения о признании информации запрещенной и постановления об ограничении к ней доступа должен занести соответствующую запись в Единый реестр запрещенных сайтов.



Реестровые записи ни в коем случае не могут нести в себе указания на персональные данные защищаемого лица. Исключением является только доменное имя и указатель страницы сайта в интернете, а также описание выявленной запрещенной информации. Проектом предусмотрена, кроме того, процедура об исключении сайта из Единого реестра запрещенных сайтов и снятие с него блокировки.



В прошлом госзащита предоставлялась судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и СК России, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, МВД, определенным военнослужащим Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР) России. Перечень лиц, к которым применялось обеспечение конфиденциальности, определялся руководителем соответствующего органа.

Закон, вступивший в силу летом прошлого года, включил в перечень лиц, которым положена госзащита, всех сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР. Госзащита предоставляется также уволенным со службы в МВД, Росгвардии, ФСБ и органах госохраны при условии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество.

Когда в Госдуму вносились первые законопроекты, направленные на защиту судей, силовиков и топ-чиновников, эксперты сразу назвали их законами против антикоррупционных расследований.

Разработанный МВД документ сейчас проходит процедуру общественного обсуждения, которая закончится 16 февраля текущего года. Если у вас есть какие-то замечания или пожелания, вы можете оставыить их на странице документа.