В России запустят кампанию по повышению доверия к ИИ как «проводника справедливости для человека»

АНО «Национальные приоритеты» разработала информационную кампанию по повышению доверия общества к искусственному интеллекту (ИИ), сообщает РБК. Её главная задача — сформировать у граждан позитивный ИИ. Сейчас он ассоциируется со слежкой и вооружением, передаёт издание.

Медиаплан включает в себя публикации в СМИ («Аргументы и факты», Forbes, бортовые журналы «Аэрофлота» и S7 и др.), а также тематические выпуски в научно-популярной программе «Просто наука» на телеканале СТС. На реализацию программы из бюджета только из федерального проекта «Искусственный интеллект» должны выделить 46,9 млн руб. Общая же стоимость популяризационной кампании в материалах к проекту бюджета на 2022–2024 годы составляет 106,3 млн руб.



Технологии хотят придать «эмоциональный характер проводника справедливости для человека» и убедить россиян, что искусственный интеллект «приносит больше справедливости в их жизни, обеспечивая равный доступ к новым возможностям». Базовую проблему в её восприятии авторы инициативы обозначили как неопределенный баланс между ощущением её пользы и связанными с ней страхами. АНО «Национальные приоритеты» ссылается на данные совместного с ВЦИОМ опроса, согласно которому большинство 65% россиян считают, что ключевой областью применения искусственного интеллекта в настоящее время является система видеонаблюдения, 57% — сфера робототехники, 49% — вооружение и военная техника. Менее 50% респондентов знали, что технология используется в сфере такси, приложениях для обработки фотографий и онлайн-покупках.

«Пандемия и связанные с ней ограничения сформировали у населения скептичное отношение ко многим технологиям искусственного интеллекта как способам контроля за соблюдением новых правил, а также бесконтрольным наблюдением за жизнью человека. При этом полезные сервисы, такие как разработка индивидуальной программы обучения для человека с помощью искусственного интеллекта в образовании или прогнозирование выхода из строя различных установок для предотвращения техногенных катастроф, остаются в тени», — говорит глава МТС AI Александр Ханин.

Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Евгений Черешнев сомневается, что федеральная рекламная кампания сможет существенно изменить общественное мнение об искусственном интеллекте. По его словам, «для ИИ нужно или вкладываться в создание действительно качественных фильмов и сериалов, или строить рекламные кампании на принципе демонстрации успешных кейсов».





«Власти хотят замаскировать использование технологий двойного назначения в непрозрачной, бесконтрольной среде под позитивную повестку», — считает руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк.

Ранее он напоминал, что применение таких технологий «принципиально важно обсуждать с представителями как науки, так и общественных организаций, чтобы выработать консенсусные правила сбора, хранения и передачи чувствительной информации».

О нарушениях цифровых прав граждан во время пандемии читайте на сайте нашего проекта Pandemic Big Brother. Сейчас у нас, к примеру, вышел свежий доклад «Что не так с паспортами вакцинации?».