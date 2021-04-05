«Почта России» открывает пункты приёма крупных партий интернет-посылок

«Почта России» открывает drop-off пункты, в которых принимаются крупные партии посылок с заказами, в том числе оформленными на маркетплейсах. Отдельный сервис позволит продавцам напрямую доставлять заказы адресатам, минуя склады интернет-магазинов, пишут «Ведомости». Приём отправлений уже начали 56 drop-off пунктов.

«Попадая в drop-off пункт, заказ идет в почтовое отделение или к заказчику напрямую через логистическую инфраструктуру «Почты России». Это позволит повысить скорость доставки примерно вдвое: в соседние крупные города – уже на следующий день после сдачи посылок», — объясняют в «Почте России», добавляя, что раньше из Екатеринбурга в Тюмень или из Новосибирска в Омск посылки доставлялись за два дня.

Сейчас доля «Почты России» в сегменте доставки товаров с маркетплейсов составляет всего около 10%. Новый проект может привести к удвоению этого показателя. По мнению специалистов, компания выбрала правильное время для выхода на рынок, поскольку сейчас отмечается дефицит логистических мощностей торговых площадок.

Однако в целом развитием данного направления «Почта России» занялась поздновато: ещё 5-6 лет назад она могла бы стать ключевым игроком, а теперь вынуждена догонять, говорят эксперты.

В конце прошлого года Федеральная таможенная служба запланировала продолжить регулирование интернет-торговли. По словам главы службы Виктора Булавина, в России зафиксирован значительный — более чем в три раза — рост количества интернет-посылок, с которых начисляются таможенные платежи. ФТС предлагает выделить товары онлайн-торговли в особую категорию и оформлять их по специально разработанным декларациям, которые отличаются от действующих деклараций, применяемых к обычным товарам.

Размер инвестиций в новый сервис «Почты России» не раскрывается, однако, по некоторым оценкам, создание drop-off офиса на базе логистического центра может стоить 1,5-2 млн руб. К обычным отделениям, к слову, Drop-off офисы отношения не имеют.